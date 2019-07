Com 1.600 páginas, livro traz todas as crônicas publicadas por Machado de Assis na ‘Semana Ilustrada’

CRÔNICA

As ‘badaladas’ de Machado são reunidas pela primeira vez

Resultado de uma minuciosa pesquisa de Sílvia Maria Azevedo, professora da Unesp de Assis, será lançada em setembro, pela Nankin Editorial, uma caixa com dois volumes de Badaladas – Dr. Semana, com as crônicas que Machado de Assis (1839-1908) publicou na revista Semana Ilustrada entre 1869 e 1876 com o pseudônimo de Dr. Semana. Das cerca de 300 crônicas, algumas poucas foram publicadas em livro. A dificuldade de atestar a autoria sempre foi uma questão, o que levou alguns biógrafos e pesquisadores a mencionar brevemente essa produção e outros nem isso. Entre 2010 e 2012, Silvia leu todas as crônicas e identificou traços recorrentes em relação a temas, referências históricas, culturais e literárias, citações e estilo. Cruzou esse levantamento com a leitura de outros textos machadianos e com dados biográficos. Feito isso, Silvia Maria Azevedo organizou duas tabelas, incluídas no final dos volumes, e, seguindo critérios, confirmou a autoria. Portanto, vem aí um novo Machado em 1.600 páginas e ortografia atualizada.

ROMANCE

Literatura iraniana

Chegam às livrarias em setembro, pela Dublinense, dois livros da iraniana Bahiyyih Nakhjavani (foto), que aborda, em sua obra, a questão da migração, do deslocamento e da relação entre diferentes culturas. Com tradução de Rubens Figueiredo, O Alforje, já enviado aos assinantes da TAG, é situado no deserto e a trama é costurada pela história das pessoas que se movimentam em um grupo pelas areias. Nós e Eles, com tradução de Natalia Borges Polesso, retrata uma família iraniana separada: duas irmãs opostas, uma mora em Los Angeles e outra em Paris, brigam para decidir onde a mãe deve viver. Mas a mulher não quer ir a lugar nenhum enquanto o filho desaparecido desde a Guerra Irã-Iraque volte.

ASSINATURA

A escolha de Rupi

Por falar no clube de assinatura, a ‘instapoeta’ Rupi Kaur, autora de Outros Jeitos de Usar a Boca (Planeta), vai ser a curadora da TAG – Experiências Literárias de setembro. Ela escolheu um livro de contos.

POESIA

Depois do Instagram

E por falar em instapoetas, a Planeta lança, em setembro, o 3.º de título de Amanda Lovelace no País: A Voz da Sereia Retorna Neste Livro. Os anteriores, publicados pela LeYa, são A Princesa Salva-se a Si Mesma Neste Livro e A Bruxa Não Vai Para a Fogueira Neste Livro.

NÃO FICÇÃO

Caça às bruxas

E também por falar em bruxas, sai pela Boitempo, mês que vem, Mulheres e Caça às Bruxas: Da Idade Média aos Dias Atuais, de Silvia Federici.

LIVRARIA

Travessa em SP

A Livraria da Travessa deve abrir sua loja na Rua dos Pinheiros dia 9.

INFANTIL

Desenhar e conversar sobre desenho

O ilustrador Jonas Meirelles estreia na literatura infantojuvenil com Como Desenhar Um Dinossauro (acima) pela Memória Visual.