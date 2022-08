Clarice, Pagu e Drauzio Varella viram personagens na coletânea de contos ‘Gerúndio a Dois’

Gerúndio a Dois é o título da coletânea de contos que Alexandre Staut organizou e que está no prelo da Folhas de Relva Edições. A ideia foi convidar escritores brasileiros a homenagear outros autores criando textos em que eles aparecessem juntos fazendo alguma coisa.

São 28 textos no total, entre os quais Maria Valéria Rezende esclarecendo Carlos Drummond de Andrade, Andréa del Fuego consultando Ivana Arruda Leite, Mailson Furtado seguindo um cortejo com Manuel Bandeira, Alexandre Vidal Porto examinando Guimarães Rosa, Ana Elisa Ribeiro rindo de certos pesadelos com Clarice Lispector, Isadora Sinay fazendo compras com Ana Cristina Cesar e Alexandre Staut acendendo uma fogueira com Davi Kopenawa.

Veja a relação dos escritores homenageados e dos autores dos contos

Maura Lopes Cançado (Paulliny Tort)

Machado de Assis (Vagner Amaro)

Murilo Rubião (Sergio Tavares)

Guimarães Rosa (Alexandre Porto Vidal)

Torquato Neto (Raimundo Neto)

Cecília Meireles (Mauricio Vieira)

Fernando Sabino (Marcelo Maluf)

Caio Fernando Abreu (Alex Andrade)

Clarice Lispector (Ana Elisa Ribeiro)

Lygia Fagundes Telles (Thais Lancman)

Pagu (Márcia Camargos)

Rosário Fusco (Ronaldo Cagiano)

Campos de Carvalho (Eltânia André)

Ana Cristina César (Isadora Sinay)

Davi Kopenawa (Alexandre Staut)

Lima Barreto (Sérgio Leo)

Ivana Arruda Leite (Andréa del Fuego)

João Gilberto Noll (Ramon Nunes Mello)

Drummond (Maria Valéria Rezende)

Hilda Hilst (Paula Fábrio)

José Lins do Rego (Rogério Duarte)

Anna Maria Martins (Mariana Ianelli)

Orides Fontela (Jurandy Valença)

Drauzio Varella (Santiago Nazarian)

Índigo (Keka Reis)

Augusto dos Anjos (Andrea Nunes)

Eduardo Frieiro Carlos Marcelo)

Lúcio Cardoso (Walther Moreira)

Palavras e cinzas

A Palavra Ausente, de Marcelo Moutinho, ganha uma nova edição, pela Malê, em setembro, nos 10 anos de sua primeira publicação – o livro de contos foi publicado originalmente pela Rocco. Este novo volume traz ilustrações especialmente feitas pelo artista plástico Raul Leal, que trabalhou com cinzas recolhidas em queimadas pelo País – num diálogo com o tema do livro, que é a questão da perda.

Festival Caju de Leitores e a literatura indígena para crianças

Uma notícia bonita: nasce o Festival Caju de Leitores com foco na literatura indígena e voltado para crianças e jovens indígenas. Ele será realizado entre os dias 21 e 24 de setembro na Aldeia Xandó e em Caraíva, na Bahia, e participam desta primeira edição oito autores de seis etnias.

Estão previstas rodas de conversa com estudantes e com a comunidade, além de atividades como oficina de escrita e ilustração, cinema e contação de histórias. Sairi Pataxó, que mora na Aldeia Xandó e é autor do livro Boitatá e Outros Casos de Índio, que chega à quarta edição pela editora Terra Redonda durante o festival, é o anfitrião. Joanna Savaglia é a produtora – com passagens pela Flip e Flup, ela frequenta a região desde 1993 e neste ano se muda para lá.

Segundo os organizadores, o caráter indígena da programação se deve ao fato de que a população local é em grande parte oriunda da miscigenação com a etnia indígena Pataxó e está em processo de resgate e transmissão da sua cultura. E o festival foi criado para mostrar para a comunidade indígena Pataxó das aldeias Xandó e Barra Velha e para os moradores dos distritos de Caraíva e Nova Caraíva como a literatura pode ajudar na educação dos jovens locais. Caraíva tem uma biblioteca comunitária que foi revitalizada em 2015 e é frequentada por crianças e jovens da região – ela é o único equipamento cultural público da região.

Entre os autores já confirmados estão Cristino Wapichana, Lucia Moraes Tucuju, Julie Dorrico, Auritha Tabajara, Aline Kayapó, Edson Kayapó e Sairi Pataxó.

Recentemente, conversei com Julie e Auritha para esta matéria: Escritoras indígenas refletem sobre literatura e lugar de fala.

Junte rinoceronte com cenoura

Adriana Fernandes e Daniel Kondo, parceiros em A Vaca Foi Pro Brejo, estão lançando, também pela V&R, Feira Feroz: Junte Bicho Com Vegetal Numa Combinação Radical. Trata-se de uma divertida brincadeira que convida as crianças a criarem suas próprias palavras.

Romance de formação no mundo dos games

Amanhã, Amanhã e Ainda Amanhã, romance de formação de Gabrielle Zevin, que acaba de ser lançado no Reino Unido e nos Estados Unidos, será publicado no Brasil pela Rocco, em setembro. O livro foi selecionado para o Clube do Livro de Jimmy Fallon e ganhou elogios de John Green e Emma Straub.

Ele acompanha a história de Sam e Sadie, amigos que compartilham a paixão pelos games e que constroem uma parceria profissional na área. Na obra, a autora faz um retrato do mundo dos jogos ao mesmo tempo em que mostra as conexões humanas que eles possibilitam e reflete sobre o seu lugar em meio às artes.

*

Gabrielle é autora de A Vida do Livreiro A. J. Fikry, lançado pela Paralela em 2014 e resenhado na época por João Marcos Coelho para o Estadão. Confira aqui.

Uma história de amor

A Arqueiro lança, em setembro, Delilah Green Não Está Nem Aí, comédia romântica da escritora americana Ashley Herring Blake. Publicado nos Estados Unidos no começo do ano, o livro, que traz uma história de amor entre duas mulheres, caiu nas graças dos booktokers e já vendeu, lá, 60 mil exemplares. Este é o primeiro romance sáfico da editora. A obra conta sobre o retorno da fotógrafa Delilah Green de Nova York para sua cidade natal, para fotografar o casamento da irmã. Ali, ela reencontra Claire Sutherland, uma mãe solo que parece, de primeira, não gostar muito de Delilah.