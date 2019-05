Cinquentona, ‘The Supermãe’ de Ziraldo ganha almanaque

Ziraldo criou personagens inesquecíveis nas últimas seis décadas. Integrante da série Os Zeróis, The Supermãe é um deles. Ela surgiu nas páginas do Jornal do Brasil no dia 19 de maio de 1968 e migrou para a revista Claudia no ano seguinte, onde foi publicada até 1984. Agora, ela ganha agora um almanaque que resgata seus 16 anos de história.

O Almanaque 50 Anos The Supermãe, que deve chegar às livrarias pela Melhoramentos na semana que vem, traz textos de Ziraldo, Adriana Lins, Tarcisio Vidigal, Guto Lins e Ricardo Leite. Apresenta, ainda, esboços, textos inéditos e curiosidades sobre a carismática Dona Clotildes e seu filho Carlinhos. E, claro, reproduz boa parte das tiras.

“A seleção apresentada narra a ‘saga materna ziraldiana’ de uma forma ora emocional/temática, ora linear/cronológica e, ora visual pelas afinidades de estilo”, ressaltam os organizadores Adriana Lins e Tarcisio Vidigal na apresentação.

E por falar em Ziraldo, vale a pena visitar a exposição Os Planetas do Ziraldo, em cartaz na Casa Melhoramentos (Rua Tito, 479) até 29 de junho. Com curadoria de Daniela Thomas, filha do cartunista, e da própria Adriana Lins, que é sobrinha dele, a mostra presta homenagem à série Os Meninos dos Planetas, criada por Ziraldo, que é apaixonado pelo espaço e pelos planetas.