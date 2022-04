Balada Literária prepara novos cursos, com Itamar Vieira Junior e Lourenço Mutarelli, entre outros

Itamar Vieira Junior, Paulo Scott, Tom Farias, Andrea del Fuego, João Silvério Trevisan, Lourenço Mutarelli, Plinio Martins Filho, Cecília Arbolave e João Varella vão ser os responsáveis pelos cursos da Balada Literária este ano. Trata-se de um projeto de oficinas iniciado em 2021 voltado a pessoas que queiram escrever e publicar seus livros.

O curso de Itamar, por exemplo, é intitulado Escrever é estar vivo: Introdução à escrita criativa (Conto e Romance). Em oito aulas a partir de 5 de julho, o autor de Torto Arado vai discutir, online, temas como trama, personagens, estilo e revisão.

As inscrições ainda não foram abertas, mas em breve poderão ser feitas pelo site do evento. Segundo os organizadores, elas terão preços acessíveis – e serão concedidas bolsas para pessoas de baixa renda.

Além dos novos professores, outra novidade, para setembro, será o formato do curso de escrita criativa. Intitulado de ‘Seis oficinas em uma’. Os cinco primeiros encontros serão sobre escrita criativa com um autor e uma autora diferente, em que cada um vai ensinar o seu método de escrita. No último dia, os seis escritores farão uma roda de conversa com os alunos e as alunas sobre literatura, escrita, edição de livro, leituras e as elaborações das oficinas. Estão previstas duas turmas – para prosa e poesia. Os convidados serão anunciados em breve.

Neste ano, a Balada Literária, idealizada por Marcelino Freire, presta homenagem ao samba e será realizada em novembro, em cinco cidades brasileiras e uma angolana: Teresina (11), Salvador (12), Rio de Janeiro (13), Brasília (18), São Paulo (19) e Luanda (20).