Babel: São Paulo ganha livraria especializada em livros de fotografia, arte e design

LIVRARIA

SP ganha loja especializada em livros de foto, arte e design

São Paulo ganha uma nova livraria independente na próxima sexta-feira, 17, quando Luciana Molisani e José Fujocka (foto) inauguram a Lovely House na Galeria Ouro Fino, na Augusta. No espaço, serão vendidos livros de arte, fotografia e de design – e a intenção é ter essas obras como ponto de partida para discutir o processo criativo e articular ações culturais, segundo os sócios. A dupla – ela é sócia e diretora criativa na agência Irmãs de Criação e ele é cofundador da Fujocka Creative Images – promete uma curadoria que vai priorizar a qualidade conceitual, editorial e gráfica, considerando a relevância para o debate contemporâneo. Já na abertura, estarão à venda cerca de 150 títulos de editoras como a Fotô, Olhavê, Vibrant, Madalena, Pingado, meli-melo, APE, Rizzoli, Aperture, Phaidon, Cobogó e Aurora. Além, claro, de publicações independentes.

FEIRA

Diversidade editorial

Tradicional no Rio de Janeiro, a Primavera Literária está de volta aos jardins do Museu da República, no Catete. A feira, promovida pela Liga das Editoras Independentes e que foi realizada no Jardim Botânico, está com uma novidade este ano: além dos sócios da Libre, poderão participar outras editoras independentes.

*

A Primavera será entre os dias 18 e 21 de outubro. No período, estandes de pequenas e médias editoras de todo o País se espalham pelo jardim. Além de conhecer essa produção que raramente está nas vitrines das livrarias e comprar livros com desconto, o visitante vai encontrar uma agenda de debates – que ainda está sendo organizada.

MERCADO

Dados padronizados

A Metabooks, uma sociedade formada pela Câmara Brasileira do Livro, MVB e Feira do Livro de Frankfurt, acaba de assinar contrato com a Amazon para o fornecimento de metadados, todas as informações sobre um livro, para a varejista.

INFANTIL

Emicida para crianças

Emicida estreia na literatura infantil em setembro, pela Companhia das Letrinhas, com Amoras, livro escrito com base em rap homônimo dele e que tem ilustrações (acima), de Aldo Fabrini. A obra fala sobre a importância de nos reconhecermos no mundo.

NÃO FICÇÃO

Um mundo ideal

Uma das apostas da Sextante para setembro é Utopia Para Realistas, de Rutger Bregman, historiador holandês nascido em 1988 que ficou mais conhecido após um Ted Talk sobre renda mínima. Para o autor, aliás, a eliminação da pobreza pode se tornar realidade ainda nesta geração.

FINANÇAS

A nova moda

Depois do sucesso de Nathalia Arcuri, que transformou seu canal no YouTube (2 milhões de seguidores) e seu projeto de educação financeira no livro Me Poupe!, lançado em maio pela Sextante e nas listas de mais vendidos desde então, com 45 mil exemplares comercializados até agora, a HarperCollins Brasil prepara o seu lançamento sobre o tema.

*

Sai, ainda este ano, O Primo Rico, do especialista em investimentos, empreendedorismo e finanças pessoais Thiago Nigro. Seu canal tem 1,1 milhão de seguidores e, no livro, ele vai ensinar estratégias para se organizar financeiramente e ficar rico investindo melhor, ganhando mais e gastando melhor.