Babel: São Paulo ganha clube de leitura para debater a questão racial

BIBLIOTECA

SP ganha clube de leitura para debater a questão racial

Jornalista, escritor e um dos principais líderes abolicionistas do País, Luiz Gama (1830-1882) dá nome ao novo clube de Leitura da Biblioteca Mário de Andrade. Trata-se de uma iniciativa em parceria com o Instituto Luiz Gama que vai discutir, uma vez por mês, obras ou textos relevantes sobre a questão racial. Na edição de estreia do Clube de Leitura Luiz Gama, dia 29 de maio, Ligia Fonseca Ferreira, pesquisadora e organizadora de Com a Palavra, Luiz Gama – Poemas, Artigos, Cartas e Máximas (Imprensa Oficial), fala sobre ele. Em junho, o convidado será Silvio Almeida, e ele discutirá a obra de Gilberto Freyre. Luiz Gama, filho de um homem branco com uma mulher negra livre, foi vendido como escravo pelo pai aos 10 e só alfabetizado aos 17.

CONTO

Antes da abolição

O próximo lançamento da coleção Outros Passos, da Barbatana, será A Escrava – conto de 1887 de Maria Firmina dos Reis (1822-1917), autora também de Úrsula e considerada a primeira escritora brasileira. Deve sair no segundo semestre.

ENCONTRO

Carolina, por Zezé

A atriz e cantora Zezé Motta fala sobre a obra de Carolina Maria de Jesus (1914-1977; foto) no dia 9 de maio, no projeto Grandes Leituras, do Sesc Avenida Paulista. Zezé interpretou a escritora, e catadora de papel, em curta de Jeferson De.

SALÃO

Livros e política

A quinta edição do Salão do Livro Político será realizada de 27 a 30 de maio, no Tuca (PUC). Haverá uma feira de editoras independentes, com descontos de até 50%, debates e cursos. Paulo Freire será o homenageado.

*

Entre os convidados estão Sabrina Fernandes, que lança lá, pela Autonomia Literária, Sintomas Mórbidos: A Encruzilhada da Esquerda, e ainda Fernando Haddad, Vladimir Safatle, Guilherme Wisnik, Vladimir Safatle, Maria Cláudia Badan Ribeiro, Peter Pál Perbart, Jandira Feghali, Talíria Petrone e o Slam da Guilhermina.

POESIA

Circuito alternativo

Em seu terceiro livro de poemas, Malangue Malanga, Wilson Alves-Bezerra, professor da UFSCar, apresenta 30 poemas em portunhol, espanglish e outras línguas misturadas sobre o exílio latino-americano.

*

Um detalhe interessante: a obra será lançada simultaneamente por um pool de 14 cartoneras, que fazem edições artesanais em papelão reaproveitado, de 9 países – Bolívia, Chile, Espanha, França, Guatemala, México, Moçambique, Peru e Brasil. Aqui, a edição fica a cargo da Vento Norte, de Santa Maria, e Fernando Villarraga é quem está capitaneando o projeto.

INFANTIL

Digital e gratuito

O projeto KidsBook Itaú Criança acaba de lançar o 1.º livro da série Garotas Incríveis: Meu Amigo Robô, de Giselda Nicolelis. Em maio, saem: Malala, A Menina Que Queria Ir Para a Escola, de Adriana Carranca, e As Bonecas da Vó Maria, de Mel Duarte. Os livros, com recursos audiovisuais, podem ser baixados gratuitamente.

AUDIOLIVRO

Mais vendidos do ano

Dos 10 audiolivros mais vendidos no Google Play neste ano, até agora, 3 são de Yuval Noah Harari.

1. A Arte da Guerra, Sun Tzu

2. Ansiedade – Como Enfrentar o Mal do Século, Augusto Cury

3. Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso, Carol Dweck

4. Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, Yuval Noah Harari

5. O Príncipe, Maquiavel

6. O Poder do Hábito: Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, Charles Duhigg

7. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen R. Covey

8. Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã, Yuval Noah Harari

9. Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, Ben Zruel

10. 21 Lições para o Século 21, Yuval Noah Harari