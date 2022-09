Babel: Primeiros livros da Editora Unesp começam a ser publicados na Argentina

Um ano depois que Editora Unesp e Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) assinaram um acordo de publicação, na Argentina, de livros de pesquisadores brasileiros, os primeiros títulos começam a sair pela coleção Fuentes de Encuentro. Acabam de ganhar tradução para o espanhol os seguintes títulos: Ontem, Hoje, Amanhã, de Marisa Lajolo; Consenso e Conflito na Democracia Contemporânea, de Luis Felipe Miguel; O Livro dos Milagres: O Que de Fato Sabemos Sobre Milagres e Outros Fenômenos Espantosos da Religião, de Carlos Orsi; Alzheimer: A Doença e Seus Cuidados, de Alessandro Ferrari Jacinto e Marisa Folgato; e Mulheres dos Outros: Os Viajantes Cristãos nas Terras a Oriente (Séculos XIII-XV), de Susani Silveira Lemos França.

A ideia é que, com o convênio, as duas universidades ajudem a minimizar o obstáculo linguístico existente entre o português e o espanhol na difusão das obras brasileiras. A parceria representa, ainda, uma nova abertura de mercado e integração.

Conceição Evaristo e Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência

Nesta segunda-feira, 5, a escritora Conceição Evaristo se torna a nova titular da Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência, uma parceria entre Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP). O encontro começa às 14h30 e Conceição falará sobre seu conceito de ‘escrevivência’. Quem quiser acompanhar remotamente, o evento será transmitido aqui.. Quem quiser ir deve ser inscrever antes. A posse será na Sala do Conselho Universitário (Rua da Reitoria, 374 – Butantã).

Bolu Babalola e seu ‘Honey and Spice’

Honey and Spice, da britânica Bolu Babalola – autora também de Amor em Cores – será publicado no Brasil em fevereiro, pela Harlequin. Escolhido para o clube de leitura da atriz Reese Witherspoon (Reese’s Book Club) em julho e próxima leitura do TikTok BookClub, o livro acompanha Kiki Banjo, estudante da Universidade de Whitewell e apresentadora do podcast Açúcar Mascavo, no qual é conhecida como uma especialista em términos de relacionamentos. Mas, quando ela é vista beijando Malakai Korede, considerado o maior boy lixo de Whitewell, os dois terão que se envolver em um namoro falso para salvar suas reputações.

‘A Razão do Amor’ sairá com 50 mil exemplares

Ali Hazelwood era ‘apenas’ uma neurocientista quando lançou seu primeiro romance, A Hipótese do Amor, e viralizou no TikTok. Os leitores brasileiros entraram na onda e o livro esgotou na pré-venda: foram vendidos 1.500 exemplares em menos de 24 horas. E então a Arqueiro anunciou a vinda de Ali para a Bienal do Livro de São Paulo. Em 10 minutos, todas as 500 senhas para ouvi-la acabaram. No estande da editora, A Hipótese do Amor foi o best-seller, com mais de 6 mil cópias vendidas. Em dois meses, segundo a editora, foram vendidos quase 80 mil exemplares do romance.

Agora, Ali Hazelwood se prepara para lançar um novo livro no Brasil: A Razão do Amor. A aposta da editora é alta e a tiragem inicial terá nada menos do que 50 mil exemplares.

Como em A Hipótese do Amor, e como na história pessoal de Ali, a protagonista de A Razão do Amor, que chega às livrarias em novembro, é uma mulher da área da ciência.

O livro conta a história de Bee Konigswasser, uma neuroengenheira que aceita dividir a liderança de um projeto da NASA ao lado de seu arquiinimigo Levi Ward. “E, no caminho desse projeto que pode alavancar ou acabar com suas carreiras, o amor ainda vai colocar tudo à prova”, diz a sinopse.