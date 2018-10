Babel: Primavera Literária é realizada pela primeira vez no Brasil

FESTIVAL – 2

Primavera Literária é realizada pela primeira vez no Brasil

Realizada pela primeira vez em Paris, em 2014, para alunos da Sorbonne, a Printemps Littéraire Brésilien foi se espalhando pela Europa e, mais recentemente, pelos Estados Unidos, e fará sua estreia no Brasil este mês. O projeto idealizado pelo professor Leonardo Tonus promove o encontro de alunos do curso de português ou que trabalham com o universo lusófono com escritores e artistas brasileiros. Aqui, ela será realizada com a PUCRS, em Porto Alegre, nos dias 19, 20 e 22, e vai conservar parte de seu formato original e algumas de suas características. “O objetivo é, entre outros, fazer com que estudantes de Letras tenham contato com a jovem produção nacional e internacional”, explica Tonus. Na lista, autores como o marroquino Abdellah Taïa (foto).

Os convidados

Abdellah Taïa, um dos primeiros autores a abordar questões ligadas ao homoerotismo no espaço árabe e muçulmano, terá o livro Ele Que É Digno de Amar lançado pela Nós. O romance epistolar aborda questões como família, justiça, minorias, homossexualidade e colonização.

*

Além do marroquino que vive em Paris, a Primavera recebe Alejandro Zambra, Alice Sant’Anna, Ana Martins Marques, Angélica Freitas, Cristiane Sobral, Eduardo Sterzi, Eliane Marques, Juliana Perdigão, Leonardo Tonus, Marco de Menezes, Natalia Borges Polesso e Roy David Frankel.

FESTIVAL – 3

Festa na biblioteca

De 22 a 27, a Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, será palco da 2.ª Festa Literária da Biblioteca. O evento homenageia Jamil Snege e leva 60 convidados, como Mary Del Priore, Fernando Bonassi e Edyr Augusto, para conversas com o público.

ROMANCE

Aquele velho navio

Estreia de Wilson Alves-Bezerra no romance, Vapor Barato será lançado pela Iluminuras nas próximas semanas. Trata-se de um livro feito só das vozes de seus dois personagens, um psicanalista e seu paciente, e que fala do Brasil de hoje.

INFANTIL

Universo colorido

Autor de O Homem Que Amava Caixas (33 reimpressões), o australiano Stephen Michael King vem ao Brasil em novembro para eventos na Feira de Porto Alegre e em SP. A Brinque-Book, que já editou 23 obras dele, como autor ou ilustrador, vai lançar O Urso de Todas as Cores.

TEATRO

Nova editora

Chega ao mercado uma nova editora dedicada a publicar dramaturgia contemporânea. De Florence Curimbaba, a Temporal estreia no fim do mês com Rasga Coração, última peça de Oduvaldo Vianna Filho, finalizada em 1974 e censurada até 1979 (na foto, Raul Cortez na primeira montagem). O volume traz um dossiê de pesquisa feito pelo autor, textos da organizadora Maria Sílvia Betti, fichas técnicas das apresentações, prólogo inédito do autor e fotos.