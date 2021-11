Babel: Poeta russa Marina Tsvetáieva ganha duas antologias em 2022

Poeta russa Marina Tsvetáieva ganha duas antologias em 2022

Dois livros buscam reaproximar o leitor brasileiro da poeta russa Marina Tsvetáieva (1892–1941). A PONTOEDITA lança, em janeiro, em edição bilíngue, Versos Escritos Tão Cedo. São mais de 60 poemas, de diferentes fases da autora, selecionados, organizados e traduzidos por Verônica Filíppovna, que também assina o prefácio. Há ainda um texto da poeta Ariadna Efron (1912-1975), filha de Tsvetáieva, e o projeto gráfico conta com intervenção do cantor e performer São Yantó.

*

E a 34 lança, também no primeiro semestre de 2022, Rússia! – Antologia Poética, com seleção, tradução e notas de André Nogueira. Bilíngue, a edição apresentará cerca de 250 poemas de Tsvetáieva.

*

Para ler antes: A Kalinka publicou, no ano passado, O Diabo. Lançada originalmente em 1935, a obra é parte da prosa autobiográfica da autora – aqui, ela reconstrói suas lembranças de si mesma menina até seus sete anos. Ele foi um dos livros mais procurados da editora da Festa do Livro da USP. O Poeta e O Tempo, com três ensaios, ganhou segunda edição em 2020 pela Âyiné. E há outros dois títulos nas livrarias, pela Martins Martins Fontes: Indícios Flutuantes: Poemas e Vivendo Sob o Fogo: Confissões, com sua correspondência. Todos eles foram traduzidos por Aurora Fornoni Bernardini.

Saúde mental, masculinidade e amor

Autor de Seja Homem: A Masculinidade Desmascarada, publicado aqui em 2020 pela Dublinense, o escritor congolês radicado na Inglaterra JJ Bola terá um novo livro nas livrarias brasileiras no ano que vem, também com lançamento pela editora gaúcha. O romance O Involuntário Ato de Respirar, que acaba de sair no Reino Unido, será publicado em fevereiro nos Estados Unidos e já teve os direitos cinematográficos adquiridos por uma produtora americana, conta a história de um professor da periferia de Londres que, frustrado com sua própria vida e seus sucessivos fracassos em tirar seus alunos da espiral de violência que os empurra para a marginalidade, resolve fazer uma viagem de fuga radical. Vai aos Estados Unidos para tentar se transformar em alguém novo, sem seu passado de sofrimento, e quando suas parcas economias acabarem, decidirá se vale a pena seguir vivendo.

*

Antes de se tornar escritor, JJ Bola, que também é poeta, passou vários anos trabalhando na assistência de jovens com distúrbios de comportamento e problemas de saúde mental. Ele também foi jogador de basquete na juventude, mas uma severa depressão mudou seu destino.

Suspense psicológico

Está na programação de lançamentos da Faro Editorial, para o segundo semestre de 2022, The Moonlight Child, suspense psicológico autopublicado de Karen McQuestion que ficou entre os mais lidos do ano da Amazon. A obra conta a história de Sharin Lemke, que fica intrigada quando vê pela janela, numa fria noite de inverno, uma garotinha lavando pratos na casa dos vizinhos. Mas os vizinhos não tinham filhos daquela idade. Quando sua própria filha volta para passar uns dias em casa, ela também percebe que há algo estranho ali e as duas vão investigar por conta própria – e isso se revela uma péssima ideia