Babel: Pesquisa revela hábito de leitura de pessoas com deficiência visual

ACESSIBILIDADE

Pesquisa revela hábito de leitura de pessoas com deficiência visual

A Fundação Dorina Nowill convidou editores para um encontro em sua sede, na quinta, 22, para apresentar os resultados da pesquisa Cenários da Leitura Acessível, feita pelo Datafolha. O levantamento, quantitativo e qualitativo, traçou o perfil só dos leitores e constatou que a maioria é mulher com escolaridade elevada, e que 39% dos entrevistados leem todos os dias. A pesquisa também mostrou que há uma percepção geral de que editoras de livros não se importam com a leitura acessível. Um exemplo: 61% dos leitores atribuíram nota 6 ou menor para a facilidade de encontrar didáticos acessíveis. 79% dos leitores utilizam algum recurso tecnológico para acessar os livros – 66% prefere os falados, audiolivros e PDF com leitor de tela acessível e 34% usa livros em braile (ainda mais difíceis de serem encontrados). A ideia do encontro é mostrar o potencial de leitura e sensibilizar editores.

LEITURA

A campanha de Pilkey

A campanha Ler Te Dá Superpoderes, criada nos Estados Unidos por Dav Pilkey, autor de Capitão Cueca e Homem-Cão, chega ao Brasil na semana que vem pela Companhia das Letrinhas. A ideia é envolver os pequenos leitores, seus pais e professores, e mostrar que ler ajuda na resolução de problemas e conflitos, aumenta a empatia, a imaginação, a autoestima e a autoconfiança. No site, haverá atividades baseadas nos livros do autor. E também estão previstos eventos – o primeiro, uma contação de história, será durante a Bienal do Livro do Rio (30/8 a 8/9), e continua depois em livrarias. Ainda na Bienal, quem gastar pelo menos R$ 50 no estande da editora ganha uma capa de super-herói. Para crianças de escola pública, vale para a compra de um livro de qualquer valor.

FICÇÃO

Thriller japonês

Depois de participar de dois encontros na Bienal do Rio para o lançamento de Penitência pelo selo Gutenberg, da Autêntica, nos dias 1.º e 2, a japonesa Kanae Minato, vem a SP para um debate, dia 31, na Japan House. Chamada de a rainha do thriller no Japão, ela já vendeu 4,5 milhões de cópias de Penitência e de Confissões, o anterior, em seu país.

MERCADO

Novo selo

A Lago de Histórias lança em setembro seu selo adulto: o Lago Baikal. O primeiro título será Amores Virados pra Cá, com crônicas, poemas e contos de Helena Lima e Isabelle Borges.

INTERNACIONAL

Brasileiros em Berlim

O Festival Literário Internacional de Berlim, que recebe nomes como Mathias Enard e Chimamanda Ngozi Adichie entre 11 e 21 de setembro, terá algumas mesas sobre o que os organizadores estão chamando de “convulsão política” em países diversos. Para falar sobre o Brasil, foram convidados Luiz Ruffato, Djamila Ribeiro, Marcia Tiburi, Rafael Cardoso e Leonardo Tonus.

CLÁSSICO

Em nova tradução

Uma nova tradução de Ilíada, por Trajano Vieira, chega às livrarias em novembro, pela 34, em edição bilíngue. O volume, de mais de mil páginas, contará com índice de nomes, sumário dos cantos, excertos da crítica, posfácio do tradutor e o célebre ensaio A Ilíada ou o poema da força, de Simone Weil.

POESIA

Um poema por ano

A Âyiné lança, em dezembro, Poesias de Natal. Nobel de 1987, o russo Joseph Brodsky (1940-1996) tinha uma meta: tentar escrever um poema no dia de Natal. Como tema ou cenário, a data guia os versos escritos entre 1962 e 1995. A tradução é de Aurora Franco Bernardini.