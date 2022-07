Babel: Os livros mais vendidos na Bienal do Livro de São Paulo 2022

Conheça os best-sellers da Bienal do Livro

A Bienal do Livro de São Paulo só termina no domingo, 10, à noite, mas já é possível ter uma ideia dos best-sellers desta edição da feira. As editoras ainda esperam as vendas deste último fim de semana, mas a expectativa é por um balanço positivo. Com a realização em um momento atípico, durante as férias, a Bienal levou público durante toda a semana ao Expo Center Norte.

A seguir, os livros mais vendidos nos estandes das editoras na Bienal do Livro 2022 e na Grande Livraria (eles não estão organizados por quantidade). A lista comprova que os jovens leitores são o principal público da Bienal

Box Colleen Hoover, com É Assim Que Acaba, Novembro 9 e Tarde Demais (Record/Galera)

É Assim Que Acaba, de Colleen Hoover (Record /Galera – na Grande Livraria)

Rádio Silêncio, de Alice Oseman (Rocco)

Eu Beijei Shara Wheeler, de Casey McQuinston (Companhia das Letras/Seguinte)

O Priorado da Laranjeira: A Maga, de Samantha Shannon (V&R)

A Noiva do Deus do Mar, de Axie Oh (Melhoramentos)

Em Águas Profundas, de FT Lukens (Faro Editorial)

O Diário de Uma Princesa Desastrada, de Maidy Lacerda (Planeta)

Manual de Assassinato Para Boas Garotas, de Holly Jackson (Intrínseca)

A Hipótese do Amor, de Ali Hazelwood (Sextante/Arqueiro)

Temperatura Entre Eu e Você, de Brian Zepka (Buzz)

Torto Arado (Todavia)

Flores de Alvenaria, de Sergio Vaz (Global)

Mãe, A Gente Pode Levar?, de Mara Cortez, e Diferentes, Sim. Desiguais, jamais!, de Mario Sergio Cortella e Paulo Jebaili (Cortez)

Turma da Mônica: Lendas Brasileiras em QR CODE, de Paula Furtado com narração de Mauricio de Sousa (Girassol)

Uma Lagarta Muito Comilona, de Éric Carle (Callis)

Kit Livro Ilustrado oficial Luccas Toon (Ediouro)

Ediouro volta ao mercado de livros religiosos

Passada a Bienal do Livro, o Grupo Ediouro ao mercado de livros evangélicos e lança, em agosto, o selo Novo Céu. Estão no radar livros para o público infantil, jovem e adulto, e Omar Souza será o editor. O primeiro lançamento será a coleção para crianças As Mais Lindas Histórias da Bíblia, da cantora e escritora Aline Barros. No prelo, também para agosto, estão livros de Tim Kimmel e Max Lucado. E para depois, Rodrigo Silva e William Douglas, entre outros. No passado, a Ediouro tinha uma parceria com a Thomas Nelson para a publicação de livros desse gênero – agora, quem edita é a HarperCollins Brasil.