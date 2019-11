Babel: ‘O Meu Pé de Laranja Lima’ ganha edição em HQ em 2020

CLÁSSICO

‘O Meu Pé de Laranja Lima’ ganha edição em HQ em 2020

Um dos maiores clássicos da literatura juvenil brasileira, O Meu Pé de Laranja Lima vai ganhar uma versão em quadrinhos em 2020. Com adaptação de Luiz Antônio Aguiar e ilustração de Franco de Rosa e equipe, o lançamento, previsto para março, é mais uma ação do projeto da Melhoramentos de resgatar a obra de José Mauro de Vasconcelos (1920-1984). A primeira iniciativa foi uma nova edição da história do Zezé para marcar os 50 anos de sua publicação. Depois disso, a editora passou a trabalhar os livros de Vasconcelos para adultos e nos próximos dias chegam às livrarias mais quatro dos 20 títulos que estão previstos no projeto. São eles: Banana Brava, Longe da Terra, Barro Blanco e Vazante. Em 2020 devem sair mais 10.

ENSAIO

Agamben sobre a arte

Studiolo, o novo livro do filósofo italiano Giorgio Agamben, ainda inédito na Itália, sairá no Brasil pela Âyiné. O título da obra remete aos palácios renascentistas – mais especificamente ao quarto pequeno onde o príncipe se recolhia para ler e meditar, cercado pelas pinturas que mais amava. Este volume tem essa mesma função para Agamben. Nele, o autor reflete sobre 21 obras de arte, como Embriaguez de Noé (abaixo), de Bellini, e trabalhos de artistas como Titian, Van Eyck e Velázquez. Ainda sem previsão de lançamento no País, Studiolo será traduzido por Vinícius Nicastro Honesko.



*

Para os leitores do filósofo, outra novidade. A Autêntica, que já publicou boa parte de sua obra, tem três títulos contratados: Pulcinella, Autoritratto Nello Studio e Creazione e Anarchia. Também não há previsão.

MERCADO

O caso Lezama Lima

A Estação Liberdade apelou contra a decisão da Justiça que reconhecia os direitos de Paradiso, do cubano Lezama Lima (1910-1976), como sendo da Martins. Mas não deu. Só para lembrar: a primeira adquiriu os direitos da irmã do autor; a segunda, do Estado cubano (como ele não deixou testamento, a obra passa, por lei, para o Estado).

THRILLER

Best-seller sueco

Sai pela Arqueiro, no início do ano, A Gaiola de Ouro, de Camilla Läckberg. Best-seller na Suécia, ele conta a história de casal que parece perfeito – mas as coisas não são bem assim. Quando alguns segredos são revelados, a mulher, que vivia tentando agradar o marido sem ser valorizada, vai precisar resgatar a pessoa ambiciosa que já foi para retomar sua vida e se vingar.

POESIA

Reuben, Pavón e Thénon

A Edições Jabuticaba, que está lançando este mês Estrelas Brilham, Mastigam Lixo, com uma década de produção de Reuben da Rocha (1984) e poemas inéditos, organizados poe ele mesmo, além de Discotecagem Selvagem, da poeta argentina Cecilia Pavón (1973), prepara para dezembro Ova Completa, da também argentina Susana Thénon (1935-1991; foto) – a tradução é de Angélica Freitas, autora de O Útero é do Tamanho de um Punho.