Babel: ‘O Arquipélago Gulag’ vai voltar às livrarias brasileiras

REEDIÇÃO

‘O Arquipélago Gulag’ vai voltar às livrarias brasileiras

Publicado no Brasil nos anos 1970 e encontrado, hoje, apenas em sebos, O Arquipélago Gulag, um dos relatos mais conhecidos da vida nos campos de trabalho forçado da ex-União Soviética, vai ganhar nova edição da Carambaia. O anúncio é feito no momento em que se celebra o centenário de seu autor, o russo Aleksandr Soljenitsyn (1918-2008; foto), Nobel de Literatura de 1970. A editora promete uma tradução direta do russo da última versão do livro – mais condensada, embora ainda com cerca de mil páginas, encomendada pelo autor no final da vida para sua mulher, Natalia Soljenitsyn, ao constatar que os leitores não chegavam ao final do 3.º volume. O lançamento está previsto para 2019-2020.

CONTO

Obra-prima do horror

Sobre a mesma experiência, mas com um registro literário diferente, a série de Varlam Chalámov sobre a vida no campo de Kolimá chega ao fim no segundo semestre, quando a 34 lança A Luva ou KR-2, sexto volume de Contos de Kolimá, obra-prima do horror.

BIOGRAFIA

Para entender Putin

A Amarilys está mandando para as livrarias O Novo Czar: Ascensão e Reinado de Vladimir Putin. Em 640 páginas, Steven Lee Myers, ex-correspondente do NYT em Moscou, investiga a vida do presidente russo.

NÃO FICÇÃO – 1

True crime

Joseph James DeAngelo, 72, também conhecido como Golden State killer e acusado de ter cometido 12 assassinatos e 45 estupros, foi preso esta semana depois de 40 anos desaparecido. A história mobilizou a jornalista Michelle McNamara que, durante anos, pesquisou a vida do ex-policial. Ela morreu em 2016, antes de ver seu livro Eu Terei Sumido na Escuridão ser publicado – comenta-se que ele teria ajudado na captura de DeAngelo, mas a polícia nega.

*

O livro foi publicado nos Estados Unidos no começo do ano. Aqui, sairá em junho, pela Vertigo, do Grupo Autêntica.

NÃO FICÇÃO – 2

O livro de Lula

Às vésperas da prisão de Lula, a Boitempo liberou, por uma semana, o download da versão digital de A Verdade Vencerá: O Povo Sabe Por Que me Condenam, do ex-presidente, e viu as vendas do livro impresso dispararem em seu site: foram registradas 3.500 compras em uma semana, fora os pedidos de reposição de livrarias e distribuidores. Lançado há pouco mais de um mês, a editora soma 15 mil exemplares vendidos. Do e-book, só naquela semana, foram mais de 20 mil downloads.

MERCADO

Os novos números

Na quarta, 2, serão revelados os resultados da Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. Dos 5 gêneros que mais produziram obras em 2017 – didáticos, religiosos, literatura adulta, autoajuda e literatura infantil – só os religiosos tiveram ligeiro crescimento (1,99%).

COLETÂNEA

Sobre a escrita

A Dublinense lança, em junho, Literatura à Margem, com 7 palestras feitas por Cristovão Tezza em eventos literários, universidades e na ABL.