Babel: No centenário de Alberto Breccia, editora lança suas adaptações de Lovecraft e Poe

HQ – 1

Breccia ganha edições em seu centenário

Em 2019, no centenário de Alberto Breccia (1919-1993), o selo Quadrinhos na Cia. lança dois títulos feitos pelo célebre quadrinista uruguaio nos anos 1970. Primeiro, entre março e abril, sairá Os Mitos de Cthulhu (acima), sua adaptação de histórias de H. P. Lovecraft (1890-1937). Trata-se de um projeto experimental com ideias gráficas novas para a época em que foi feito. Depois, sairá um volume com adaptações de contos de Edgar Allan Poe (1809-1849), entre os quais O Gato Preto e O Coração Delator. Breccia, que passou quase a vida toda na Argentina e lançou cerca de 30 livros, tem apenas dois títulos em português disponíveis aqui: Che – Os Últimos Dias de Um Herói (Conrad), com Hector Oesterheld e seu filho Henrique Breccia, e Parramus – Dente Por Dente (Globo), com Juan Sasturain.

HQ – 2

Família em quadrinhos

Autor de Não Era Você Que Eu Esperava (Nemo), sobre a filha com síndrome de Down, o francês Fabien Toulmé estará no Brasil entre os dias 19 e 23 para eventos em SP, Rio e BH. No Dia Internacional da Síndrome de Down, 21, ele participa de bate-papo com Cristóvão Tezza na Cultura do Conjunto Nacional. Em agosto, a Nemo lança, dele, Duas Vidas (acima). A obra conta a história de Baudoin, um homem solitário de 30 anos que descobre que um tumor vai lhe tirar a vida em breve e passa a acompanhar seu irmão pelo mundo.

INFANTIL

Marx, leitura e mercado

Há pouco mais de 10 dias nas livrarias, O Capital Para Crianças, do selo Boitatá, esgotou a primeira tiragem de dois mil exemplares. A Boitempo já mandou reimprimir uma nova leva.

*

Por falar em literatura infantil, será realizado, entre os dias 13 e 16, em SP, com vagas esgotadas, o Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura na Primeira Infância, com alguns dos principais especialistas no tema.

*

E na Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, a mais importante do gênero, que será realizada de 26 a 29, as editoras do projeto Brazilian Publishers que participam do estande coletivo esperam fechar negócios da ordem de US$ 340 mil – em venda de direitos e de livros.

THRILLER – 1

Uma nova vida

A HarperCollins Brasil lança, em abril, A Outra Sra. Parrish – thriller psicológico de Liv Constantine que foi escolhido pela atriz Reese Witherspoon para o seu clube do livro Hello Sunshine em dezembro.

THRILLER – 2

Aposta nórdica

Disputada em leilões em diversos países, a série Doggerland, da sueca Maria Adolfsson, será publicada aqui pela Faro, que acabou comprando a obra em preemptive por meio da agência Vikings do Brasil – e não precisou concorrer com ninguém. O primeiro livro sairá em maio na Suécia e Alemanha e deve chegar ao País no 2.º semestre.

*

A série é centrada na investigadora Karen, da ilha de Doggerland, que deixa de ser pacífica quando uma mulher é assassinada. Detalhe: ela foi encontrada na manhã seguinte em que Karen passou a noite com o seu chefe – e marido da vítima.