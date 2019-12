Babel: Mercearia São Pedro abre Livraria Gutenberg e espaço para cursos na Vila Madalena

MERCADO

Mercearia São Pedro abre livraria e espaço para cursos

A Mercearia São Pedro, o bar mais literário de São Paulo, se prepara para uma grande mudança em 2020, mais de meio século depois de sua inauguração. Quem frequenta sabe que sempre foi possível comprar livros, e outras coisas, ali (e, antes disso, alugar filme). Agora, os irmãos Marcos Benuthe (foto) e Pedro Issa Benuthe dão um passo maior e inauguram, em janeiro, no mesmo imóvel da rua Rodésia, a Livraria Gutenberg. A seleção vai incluir literatura contemporânea e HQ, e a ideia é promover a leitura dos autores e das autoras frequentadores do bar que estão publicando atualmente. A Gutenberg vai ficar no anexo da Mercearia e contará ainda com um café. A abertura, no dia 25 de janeiro, marca também a estreia do ciclo mensal Conversa na Merça.

LIVRARIA

Conversa, curso e afins

Aberto ao público e realizado em um palco que emula a mesa de um bar, o Conversa na Merça recebe, em sua primeira edição, Ignácio de Loyola Brandão, Laerte, Adriana Couto, Matthew Shirts e Renata Simões.

Isso é apenas o começo. Todos os meses haverá alguma programação além das conversas – intervenções artísticas, oficinas literárias, teatrais e cinematográficas e clubes de leitura.

Para os cursos e oficinas, os irmãos estão construindo uma sala de aula. E vão fazer uma pequena reforma para abrigar a Gutenberg.

CRÔNICA

Rua do Escritor

A Malê lança em janeiro um livro com crônicas de Henrique Rodrigues, autor de O Próximo da Fila, entre outros, sobre leitura e livros. Vai se chamar Rua do Escritor – título que remete a um antigo endereço do autor, no Rio.

PASSATEMPO

Ligue os pontos

E por falar em escritor, o leitor encontra nas bancas Vinicius de Moraes em Passatempos e Nelson Rodrigues em Passatempos – revistas com 100 atividades que abrem uma série de publicações da Coquetel. Tem caça-palavras, cruzadinhas e por aí vai.

ENSAIO

Lovecraft e Houellebecq

Primeiro livro publicado por um dos principais escritores franceses contemporâneos, Michel Houellebecq, H.P. Lovecraft: Contra o Mundo, Contra a Vida, de 1991, vai ganhar sua primeira edição no Brasil pela Nova Fronteira ainda no primeiro trimestre de 2020. Misto de biografia e estudo literário, o livro que tem prefácio de Stephen King e ilustrações (acima, a de Leandro Liporage), celebra a rica mitologia e arquitetura narrativa lovecraftiana sem ignorar o lado mais controverso, conservador e racista de Lovecraft (1890-1937), o autor de clássicos do terror.

ROMANCE

Nova trilogia de Quinn

História de Um Grande Amor abre a nova trilogia de romances de época de Julia Quinn, Bevelstoke, e chega às livrarias em janeiro pela Arqueiro. Seus outros títulos somam 1 milhão de cópias vendidas aqui pela editora.