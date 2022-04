Babel: Mary Del Priore lança biografia de Tarsila do Amaral exclusivamente em audiolivro

Ouvir Tarsila: Mary Del Priore lança biografia da artista em audiolivro

A historiadora Mary Del Priore lança, no dia 14, na plataforma Storytel, Tarsila, Uma Vida Doce-amarga. Escrita especialmente para o formato áudio, a biografia de uma das mais importantes artistas brasileiras será narrada pela atriz Helga Baêta. O audiolivro descreve a vida de Tarsila do Amaral como menina, mulher, mãe e esposa e mostra quem é a artista por trás de um dos quadros mais famosos de nossa história: o Abaporu. A “leitura” do livro dura 2h52.

Sobre apoio e consolo

Editora de Talvez Você Precise Conversar com Alguém, de Lori Gottlieb, que soma mais de 130 mil exemplares vendidos no Brasil, a Vestígio, do Grupo Autêntica, prepara, agora, o lançamento de Consolations, o novo livro do psiquiatra francês Christophe André. Prevista para o segundo semestre e ainda sem título em português, a obra mescla pesquisas científicas com relatos pessoais para refletir sobre a frustração humana e a necessidade que as pessoas têm de contar com apoio afetivo e conforto para superar dores e perdas. Na obra, o autor explora o conceito de crescimento pós-traumático, explora a dimensão do autocuidado e questiona: Podemos aprender a consolar alguém? Por que às vezes é tão delicado oferecer apoio a alguém, e ao mesmo tempo tão difícil aceitar o apoio do outro?

*

A obra saiu em janeiro na França com uma tiragem de nada menos do que 70 mil exemplares. No Brasil, o autor é conhecido pelos livros Imperfeitos, Livres e Felizes, publicado pela BestSeller; Viver Feliz, pela WMF Martins Fontes; além de O Caminho da Sabedoria, pela Alaúde, e Para Nós, A Liberdade (Pallas Athenas), ambos com Alexandre Jollien e Matthieu Ricard, entre outros.

Ilustração, massinha e representatividade

A artista Luna Vicente trabalha com modelagem há mais de 20 anos e sempre precisou misturar as cores da massinhas para representar personagens negros. Ela voltou a se confrontar com essa questão quando foi convidada para ilustrar três livros de Sonia Rosa para a Pallas Mini, selo da Pallas, já que a família protagonista é negra. Desta vez, ela decidiu escrever para o fabricante expondo essa dificuldade e logo foi colocada em contato com a química, que queria saber quais eram as proporções que ela usava para fazer os tons de pele negra. Um pouco depois, ela receberia em casa as amostras das novas cores e o resultado pode ser conferido em Antônia Quer Brincar, Antônia Quer Passear e Antônia Quer Dormir. Com esses três novos tons, a artista, que depois fotografa seu trabalho e ele vira a ilustração dos livros, diz que “a partir de agora as crianças podem ser devidamente representadas em suas diferentes cores”.

*

Os livros já estão prontos e uma tarde de autógrafos está marcada para o dia 30 de abril, das 14h às 17h, no Museu da República, no Rio de Janeiro.

Literatura LGBTQIA+

A Folhas de Relva amplia seu catálogo de literatura LGBTQIA+ com três lançamentos. A Biologia de Piero, de Renato Figueiredo, romance de formação sobre a descoberta da sexualidade, e Literatura Afeminada, reunião de poesias do dramaturgo Amarildo Felix, acabam de sair. E Laurette, de Natasha Lins (pseudônimo de uma psicanalista que vive em Londres, onde trabalha com saúde pública), está no prelo com lançamento previsto para o próximo mês. Trata-se de um romance sobre o universo sadomasoquista de pessoas que se autodenominam não-binárias.

‘A Serpente de Essex’ e a série histórica da vez

Com mais de 500 mil exemplares vendidos e eleito livro do ano pela Waterstones e melhor livro na categoria geral e ficção pelo British Book Awards, A Serpente de Essex (2016) chega às livrarias brasileiras no início de maio pela Intrínseca. O lançamento do romance histórico da inglesa Sarah Perry, aqui, ocorre às vésperas da estreia de sua adaptação para uma série da Apple TV+, marcada para o dia 13 de maio, e que terá, no elenco, Tom Hiddleston e Claire Danes (foto).

*

A história é ambientada na era vitoriana. Após a morte do marido, em 1893, Cora segue para o condado de Essex com o filho Francis, um menino obsessivo e curioso, e a babá do garoto, Martha, na esperança de que a mudança de ambiente e o ar puro possam servir de refúgio para a família. Ao se instalarem nesse novo lugar, porém, ela logo fica sabendo de boatos sobre a Serpente de Essex, uma criatura mítica que, no passado, segundo a lenda local, vagava pelos pântanos ceifando vidas, e que agora teria voltado para aterrorizar a paróquia costeira de Aldwinter. Ela, que não acredita em superstições, se encanta pela história e tenta descobrir a verdade por trás do mito.

Vida que segue

Best-seller em Portugal, Não Force, A Vida Flui será publicado no Brasil, em maio, pela Ágora. O livro foi escrito por Manuel Clemente, que vem fazendo sucesso no Instagram – inclusive entre brasileiro – e reúne, em crônicas e outros gêneros, “reflexões, histórias e pensamentos” do autor.

Manual do Mundo e a matemática

Sai em junho, pela Sextante, O Grande Livro da Matemática. O lançamento da obra do Manual do Mundo coincide com a realização da Olimpíada Brasileira de Matemática e traz anotações e dicas práticas sobre este universo de números e formas geométricas. Outros dois títulos nesta linha, do canal de Iberê Francisco Thenório e Mariana de Assis Fulfaro, venderam bem: O Grande Livro de Ciências (72 mil exemplares) e O Grande Livro de História (18 mil cópias).