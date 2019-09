Babel: Manual do Mundo e Sextante vão publicar livros de não ficção para crianças

JUVENIL

Sextante e Manual do Mundo lançam coleção de não ficção

Não ficção juvenil, com foco em livraria e não em escola, O Grande Livro de Ciências é o primeiro título de uma coleção que a Sextante lança em outubro em parceria com o canal Manual do Mundo – que já conta com 12 milhões de inscritos e foi considerado pelo Guinness como o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa do mundo. O livro, que integra a série Bif Fat Notebook (4 milhões de exemplares vendidos nos EUA e 900 mil deste volume de ciências), tem 528 páginas, projeto gráfico que faz lembrar um caderno de escola com anotações de aula e é destinado para estudantes do Fundamental 2. A primeira tiragem de O Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo: Anotações Incríveis e Divertidas Para Você Aprender Sobre a Vida, o Universo e Tudo Mais sairá aqui com 12 mil exemplares. Os próximos dois lançamentos vão abordar a história mundial e a matemática.

INFANTIL

Para os novos tempos

A Martins Fontes – Selo Martins lança, até o fim de novembro, Liberta Cinderella, o primeiro infantil de Rebecca Solnit, autora de, entre outros, Os Homens Respondem Tudo Por Mim (Cutrix) e A Mãe de Todas as Perguntas – Reflexões Sobre o Feminismo (Companhia das Letras). Nele, a autora reescreve o conto clássico com uma abordagem feminista e libertadora. A mensagem é que não há que se esperar por príncipes e, sim, buscar ser verdadeiro e defender os ideais em que acredita. As ilustrações do livro são as mesmas da edição original de Cinderela, de 1919, feitas por Arthur Rackham.

REVISTA

A nova ‘Cult’

A edição 250 da revista Cult chega às bancas em outubro totalmente repaginada e com um dossiê sobre suicídio coordenado por Gilson Iannini que conta com a participação de seis psicanalistas. A edição traz, ainda, trecho de um poema de Carlos Marighella, que será publicado pela primeira vez agora, às vésperas dos 50 anos de seu assassinato, e uma entrevista com Clara Charf, companheira de Marighella, que está com 94 anos.

FESTIVAL

Literatura e vigília

São José do Rio Preto vai sediar a primeira edição do Fal – Festival Ações Literárias em outubro. O autor homenageado será o educador Paulo Freire (foto) e uma das atrações do evento, que será realizado de 26 a 28 na Biblioteca Pública Municipal Dr. Fernando Costa, é a Vigília Literária, uma performance de 48 horas seguidas de leitura, com transmissão nas redes em tempo real.

*

A curadoria é da educadora Carolina Manzato.

MERCADO

Mais negócios

Editoras do projeto Brazilian Publishers, uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), estão ampliando seu volume de negócios. Entre janeiro e junho de 2018, foram exportados US$ 260 mil em direitos e serviços. No ano passado, nesse mesmo período, o valor ficou em US$ 450 mil – um crescimento de 40%. O número é ainda maior quando avaliamos a exportação de livros: US$ 470 mil no primeiro semestre de 2018 e US$ 1,2 milhão no primeiro semestre deste ano – 60% a mais.