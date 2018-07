Babel: Mantiqueira ganha novo festival literário em setembro

Mantiqueira ganha novo festival literário em setembro

O anúncio de que o governo do Estado estava extinguindo o Festival da Mantiqueira causou comoção em 2016, oito anos depois de sua criação. Naquele mesmo ano, uma edição mais caseira foi organizada por moradores de São Francisco Xavier – mas em 2017 ele não vingou. Eis que surge agora a Flima – Festa Literária Internacional de Santo Antônio do Pinhal, cria das iniciativas anteriores, mas com alguns diferenciais, como a não dependência do poder público. A idealização é de Roberto Guimarães, que vive na região, e a curadoria será do editor Vanderley Mendonça (foto), da Demônio Negro. Focado na formação de leitores, o evento será realizado também nas cidades vizinhas, com a presença de autores locais. O evento será anunciado neste fim de semana, em Campos do Jordão, mas entre os autores da programação principal (14 a 16/9) estarão Milton Hatoum, Paulo Lins, Ana Maria Gonçalves, Veronica Stigger, Lourenço Mutarelli e Paulo Scott.

Dicas para autores

Autor de Me Chame Pelo Seu Nome e um dos convidados da Flip (25 a 29/7), o egípcio radicado nos EUA André Aciman é um dos destaques do Dia do Autor Independente, que a Amazon promove na Casa Santa Rita de Cássia, em Paraty, no sábado, 28. Ele fala sobre o processo de escrita, construção de personagens e histórias.

A programação, gratuita, reúne nomes como Alessandra Ruiz, agente literária, Gisele Mirabai, vencedora do Prêmio Kindle, e Fred Elboni, autor publicado pela Sextante adepto também da autopublicação, entre outros. Um pitching de autores independentes, já selecionados, para uma banca de peso do mercado editorial, fecha o dia.

Batalha de poesia

A Globo terá uma programação especial na Casa de Cultura de Paraty no fim de semana da Flip. No sábado, 28, os poetas Matheus de Araújo, Wallacy Neto e Ana Guadalupe, após um debate, convidarão o público para uma batalha de poesias na frente do casarão. A inspiração é Hilda Hilst e, também nesse dia, por ali, atores da emissora declamam poemas da autora homenageada.

Livro espírita

A Lúmen apresenta, na Bienal, em agosto, Victor Além da Vida…E Eternamente Entre Nós, obra psicografada por Victor Hugo Deppman, assassinado aos 19 anos, após um assalto.

Novo mercado

A HarperCollins Brasil, que acaba de anunciar a contratação de dois livros de Augusto Cury (Ansiedade e Prisioneiros da Mente) para publicação em 18 países, começa a investir também em literatura infantil nacional. Os dois primeiros títulos são de Ilan Brenman com ilustração de Guilherme Karsten. Coisas Arrepiantes (acima) sai no Dia das Crianças e Coisas Melequentas, no Natal.

Antes da tempestade

Vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, dedicado a revelar jovens autores mineiros, Alex Sens lança seu segundo romance em 2019, pela Autêntica. A história de A Silenciosa Inclinação das Águas se passa sete anos depois dos 28 dias do drama familiar narrado em O Frágil Toque dos Mutilados, sua festejada estreia literária.

Afastada do irmão e com um casamento em crise, Magnólia volta a se reunir com sua família após uma tragédia que leva todos a viagem para a Escandinávia. Nesse deslocamento permeado pelo luto, os personagens encaram seus maiores terrores tentando consertar seus relacionamentos e compreender suas falhas internas.