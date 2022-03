Babel: Livro vai reunir cartas de amor literárias escritas por autores brasileiros

Correio Amoroso: Livro vai reunir cartas de amor literárias escritas por autores brasileiros

Quem escreve carta hoje em dia? E se as cartas de amor ainda existem, elas continuam sendo ridículas, como acreditava Fernando Pessoa? Pensando em como seriam cartas de amor literárias nestes tempos de troca frenética de mensagens, o escritor Henrique Rodrigues convidou 19 escritores de diferentes gêneros para criarem textos inspirados na temática do amor.

Leia Também Por que, como e quando devemos começar a ler para uma criança

Com lançamento marcado para junho, pela Oficina Raquel, Correio Amoroso: 20 Cartas Sobre Paixões, Encontros e Despedidas reúne textos de escritores e escritoras de lugares e gerações diferentes. De Portugal, participa Ana Pessoa. Daqui, nomes como Bruno Ribeiro, Natalia Borges Polesso, Natalia Timerman, Edney Silvestre, Jessé Andarilho, João Anzanello Carrascoza, Marcelo Moutinho e o próprio organizador – autor, ainda, do romance O Próximo da Fila e organizador de livros com contos inspirados em músicas dos Beatles e da Legião Urbana.

Autores de Correio Amoroso

Ana Pessoa (Portugal)

Bruno Ribeiro (PB)

Clotilde Tavares (RN)

Cristiane Sobral (DF)

Edney Silvestre (RJ)

Henrique Rodrigues (RJ)

Jacques Fux (MG)

Jessé Andarilho (RJ)

João Carrascoza (SP)

Luíza Mussnich (RJ)

Marcela Dantés (MG)

Marcelo Moutinho (RJ)

Mário Rodrigues (PE)

Mateus Baldi (RJ)

Natalia Borges Polesso (RS)

Natalia Timerman (SP)

Olivia Nicoletti (SP)

Paula Gicovate (RJ)

Renata Belmonte (CE)

Taylane Cruz (SE)

Contém 1 Drama chega à Itália

A Dublinense acaba de vender para a Itália os direitos de tradução de uma coleção de contos publicados exclusivamente em e-book. Contém 1 Drama, que traz uma série de histórias curtas de autoria de nove escritores brasileiros contemporâneos, entre eles Natalia Borges Polesso, Davi Boaventura, Julia Dantas e Eduardo Krause, será lançada pela Edizioni Wordbridge ainda este ano.

Leia para uma criança, do Itaú Social, muda de nome e ganha podcast

Será apresentado nesta segunda-feira, 14, o primeiro episódio do podcast Leia com uma criança. A ideia do projeto do Itaú Social, que nos últimos 10 anos foi chamado de Leia para uma criança e distribuiu milhões de livros no País, é incentivar e reforçar a importância da leitura desde a primeira infância.

Disponível nas principais plataformas de áudio e também no site a partir do meio-dia, ele terá 12 episódios (um por mês), que vão trazer mediação de leitura e conversa com autores e pessoas do campo da literatura e diálogos com crianças. Além do conteúdo em áudio, estarão disponíveis vídeos com recursos de acessibilidade e dicas para mediadores de leitura, educadores e famílias.

Os episódios serão apresentados por Kiara Terra, narradora de histórias, autora e criadora do de um método de narração colaborativa que estimula a participação do público chamado A História Aberta.

A estreia do podcast Leia com uma criança será com uma reflexão sobre a literatura indígena a partir do livro Os Olhos do Jaguar, escrito por Yaguarê Yamã, ilustrado por Rosinha e publicado pela Jujuba. Quem acompanha o projeto e se inscreve para receber os livros já conhece esta obra – uma das selecionados para a campanha de 2021. A campanha deste ano será anunciada no segundo semestre.