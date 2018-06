Babel: Livro reúne textos de Aurora Bernardini sobre literatura russa

ENSAIO

Livro reúne textos de Aurora Bernardini sobre literatura russa

Professora da USP desde os anos 1960, tradutora premiada, colaboradora do Estado e uma das principais difusoras da literatura russa no Brasil, Aurora Bernardini (foto) terá uma seleção de seus escritos publicada em livro. Com organização de Valteir Vaz e prefácio de Arlete Cavaliere, Aulas de Literatura Russa: de Púchkin a Gorenstein será lançado pela editora Kalinka em setembro. O volume traz mais de 30 artigos que, juntos, fazem uma espécie de panorama da literatura russa. Estão, ali, textos publicados ao longo dos anos, em veículos diversos – aqui, inclusive –, sobre autores clássicos, como Fiodor Dostoievski, Lev Tolstoi, Anton Chekhov, Marina Tsvetáieva, Daniil Kharms, Joseph Brodsky, entre outros. Alguns dos ensaios abordam, ainda, questões teóricas e noções que permeiam a cultura russa. Antes disso, a editora apresenta sua Coleção Mir – para ler e ouvir os russos.

COLEÇÃO

Prosa curta russa

Na Mir, que lança seus primeiros três títulos este mês, o leitor vai encontrar a prosa curta russa – contos e novelas de escritores consagrados, como Dostoievski e Tolstoi, e outros menos conhecidos por aqui, como Fiodor Sologub e Zinaída Guíppius. As edições são bilíngues.

*

Além do texto, cada livro trará sua leitura feita por um russo nativo – o áudio poderá ser acessado pelo QR Code na capa.

*

A estreia da Mir, que, em russo, significa ‘paz’ e ‘mundo’, será com O Elefante, de Aleksándr Kuprin, A Velha, de Daniil Kharms, e Bobók & Meia Carta “de um sujeito”, de Dostoievski. Em junho, a Kalinka lança outros três volumes.

NÃO FICÇÃO

O filho do pracinha

Publicado pela Nova Fronteira, 1942: O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida, do músico João Barone, ganha nova edição, agora pela HarperCollins Brasil. A capa mudou, há novas fotos e o autor, filho de um dos 25 mil pracinhas que lutaram na Itália, acrescentou mais 30 páginas com textos inéditos.

*

Uma curiosidade: Boris Schnaiderman, o grande divulgador da literatura russa no Brasil, foi um desses 25 mil homens e resenhou o livro de Barone para o Estado pouco antes de morrer.

RELIGIÃO

Em nova tradução

Lançada no fim de 2016 com linguagem atualizada, a Bíblia da editora Mundo Cristão já vendeu 330 mil unidades. A expectativa é que o número chegue a 530 mil até dezembro.

AUTOAJUDA

Keep calm

Está estressado? Chega às livrarias este mês, pela Sextante, A Arte de Respirar, de Danny Penman – autor do best-seller Atenção Plena. Ilustrado, o livro traz dicas de exercícios que prometem ajudar a combater a ansiedade e o estresse.

EXPOSIÇÃO

De Gullar a Lygia Clark

Com base em uma pesquisa de artistas que trabalham com a palavra relacionada à poesia, a Galeria Superfície abre, na terça, 10, a exposição A Poesia e as Artes Visuais.

URBANISMO

Cidade para crianças

Bianca Antunes e Simone Sayegh se juntam à ilustradora Luísa Amoroso na criação do segundo título da série Casacadabra – Cidades para Brincar. Ao lado de Tiê, uma capivara-aventureira, Lina percorre 10 espaços públicos do mundo, como a Avenida Paulista (acima), para descobrir os segredos da construção das cidades. A editora Pistache inicia, dia 16, um financiamento coletivo no Catarse para publicar a obra.