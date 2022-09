Babel: Livro mostra como garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet

Em casa e na escola: Um guia para uso seguro da internet

Chega às livrarias, em outubro, pela Autêntica, o livro Crianças e Adolescentes no Mundo Digital: Orientações Essenciais Para o Uso Seguro e Consciente das Novas Tecnologias. Escrito pela advogada e especialista em Direito Digital Alessandra Borelli, o guia tem como objetivo ajudar famílias e escolas a orientar suas crianças e adolescentes a usar, de forma mais segura e saudável, as novas tecnologias. O prefácio é assinado pelo psicoterapeuta Leo Fraiman.

Planeta contrata livros de Natalia Avila e Malu Costacurta

A Planeta leva 5 novas autoras, com forte presença nas redes sociais e livros publicados de forma independente ou por editoras pequenas, para seu catálogo em 2023. Ela acaba de assinar com Mariana Lucioli, autora de fantasia que foi a terceira mais vendida no estande da Editora Qualis na Bienal do Livro de São Paulo, e Malu Costacurta, cujo livro O Despertar dos Fantasmas, autopublicado, já ultrapassou a marca de 5 mil exemplares vendidos. A Planeta também vai publicar obras de Natalia Avila, Raíssa Selvaticci e Cora Menestrelli. Todos os livros saem pelo selo Outro Planeta.

HQ autobiográfica

Em novembro, a HarperCollins Brasil lança Nos Olhos de Quem Vê, da ilustradora e quadrinista Helô D’Angelo. Trata-se de um relato autobiográfico em HQ sobre diferentes aspectos da vivência feminina, com reflexões sobre a relação com o corpo, padrões estéticos e comportamentos impostos às mulheres.

Encontro com o livro

O escritor Lúcio Goldfarb e o ilustrador Pedro Menezes lançam Nina no Espaço e O Jardim de Olívia, quinto e sexto livros feitos para o projeto Lendo o Mundo, que irá distribuir um total de 13 mil livros para crianças de escolas públicas e ONGs de São Paulo. O projeto prevê, ainda, oficinas para crianças entre 6 e 8 anos, que serão realizadas de 26 a 30 de setembro, nas escolas públicas Cassiano Ricardo, Maurício Simão, Procópio Ferreira e Mario Rangel, e em novembro no interior de São Paulo. Os livros são publicados pela editora Jandaíra e o projeto é patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia do Governo do Estado de São Paulo por meio do edital 37/2021 e a primeira edição aconteceu em 2017.

Nina no Espaço (ilustração acima) é sobre uma menina que ganha um presente e resolve transformar a caixa numa nave espacial. Ela decola e começa sua aventura pelo sistema solar, conhecendo planetas e outros corpos celestes. A ideia é mostrar que as meninas podem chegar aonde quiserem.

*

Para crianças que gostam de foguetes e do espaço e seus mistérios, outras três dicas de lançamentos recentes: Pronto, Foguete, Vamos! (FTD), de Estevão Azevedo, também com uma menina como protagonista; Meu livro de Planetas: Tudo Sobre o Sistema Solar para Crianças, de Bruce Betts, lançado pelo selo Caminho Suave, da Edipro; e a HQ Djou: De Outro Mundo, da escritora Flávia Lins e Silva (de Pilar e D.P.A.) e da roteirista Renata Richard, à venda em livrarias, pela Universo Guará.

Romance erótico brasileiro vai virar série

Sue Hecker, pseudônimo da brasileira Débora Gimenez Gastaldo, terá seu romance erótico Mansão Hedonê adaptada para uma série de TV pela Glaz – que está por trás de Rensga Hits! (Globoplay) e De Volta Aos 15 (Netflix). Não há data prevista para estreia, e a produtora ainda negocia com plataformas de streaming a exibição da série. A história mistura crime e sexo ao narra o encontro entre um agente federal e a dona da Mansão Hedonê, um lugar onde os sócios “podem se libertar de qualquer pudor e se render ao mar de sensações e prazeres”, em meio a investigações sobre uma organização criminosa que está dopando pessoas na noite da cidade.