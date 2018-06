Babel: Livro de Malala para crianças chega ao País em março

INFANTIL

Livro de Malala para crianças chega ao País em março

Quando Malala era menor, gostava de assistir a um programa na TV em que um garoto usava seu lápis mágico para desenhar um prato de comida, se estivesse com fome, ou um policial, caso seus amigos estivessem em perigo. A paquistanesa, ganhadora do Nobel da Paz, relembra essa passagem em O Lápis Mágico de Malala, lançamento da Companhia das Letrinhas para março. Com ilustrações de Kerascoët (acima), conta a história da menina que queria um lápis desses para realizar desejos simples, como ganhar uma hora extra de sono, mas que cresceu e virou importante voz na defesa dos direitos humanos, entre outras causas que ela quer que os pequenos conheçam.

O quintal da memória

Sai pela Pequena Zahar, em fevereiro, um novo livro infantojuvenil da premiada escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka, autora de, entre outras obras, Orie, A Visita e Terra Costurada com Água. Inspirada nos haicais japoneses, ela utiliza a técnica oriental de desenho conhecida como Sumiê para ilustrar, com delicadas pinceladas, os bichos, cheiros, sons e lembranças do quintal onde brincava quando menina. Essas memórias estarão em Chão de Peixes (acima).

REVISTA

Edição especial

A Gueto, revista online dedicada à literatura em língua portuguesa, sobretudo a apresentar novos autores lança, dia 8, sua edição especial com poemas e contos sobre o tema Direitos Humanos e Minorias. Criada por Rodrigo Novaes de Almeida e Christiane Angelotti, ela chega ao segundo ano em 2018.

CURSO

Literatura e erotismo

O Sesc Belenzinho inaugura, este mês, a mostra Libertária. Na área de literatura, serão dois projetos. Do próximo dia 16 a 20/2, às terças, das 19h às 22h, será realizada a oficina de Escritas Eróticas – com discussões sobre temas como escrita erótica na internet, poesia feminista, poesia homoerótica, etc.

Já o Leituras do Prazer: Encontros de Leitura de Literatura Erótica, de 18/1 a 15/2, às quintas, das 19h às 22h, Eliane Robert Moraes, Giuliana Ragusa e Akins Kintê se revezam em conversas com o público sobre obras que se apropriam do erotismo como inspiração poética ou que são recebidas pelo público com esse olhar.

Homenageada da Flip este ano, Hilda Hilst terá sua obra tardia apresentada por Flávio Aquistapaceé em curso no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto).

FICÇÃO

Romance de época

Uma das novidades da Arqueiro para o ano é a nova série da best-seller Julia Quinn: As Irmãs Lyndon. O primeiro volume, Mais Lindo do Que a Lua, narra o encontro do personagem Robert Kemble, que já apareceu em outros livros, com uma garota que partiu seu coração no passado.

