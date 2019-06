Babel: Livro de Christian Laval sobre educação ganha nova tradução

NÃO FICÇÃO

Livro de Christian Laval sobre educação ganha nova tradução



Publicado na França em 2003 e aqui no ano seguinte, pela editora Planta, A Escola Não é Uma Empresa, do sociólogo francês Christian Laval (foto), ganha nova tradução, que será lançada pela Boitempo no final de julho. Na obra, o autor discute a crise de legitimidade da escola em tempos de avanço neoliberal e põe em xeque os valores embutidos em termos correntes na educação, como inovação e eficiência. O sociólogo mostra como órgãos internacionais (Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio e Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) pressionam as instituições de ensino e os profissionais da área a se moldarem às necessidades do capitalismo contemporâneo. A edição conta com um prefácio inédito, em que Laval atualiza algumas das questões da obra e as relaciona ao contexto brasileiro.

FLIP – 1

Para professores

Além da casa que terá na Flip (10 a 14/7), onde realiza, dia 10, uma programação para professores da rede pública, a Liga Brasileira de Editoras (Libre) estará presente também na Biblioteca do colégio Cembra, de Paraty, com venda de livros e mais ações destinadas a professores e mediadores de leitura.

FLIP – 2

Literatura brasileira

Cerca de 120 escritores, atores e músicos se revezam pelos quatro espaços do Sesc em Paraty durante a Flip. A programação, que soma 48 horas, inclui debates, oficinas e mostras.

FICÇÃO

A caverna de Nejar

Depois de 10 anos sem publicar, o poeta e escritor gaúcho Carlos Nejar (foto) lança, em agosto, pela Cepe Editora, Os Degraus do Arco-íris. No romance sobressimbolista, característico do autor, uma pessoa, que não sabe a que civilização pertence, é levada a morar em uma caverna.

EVENTO

Pensar a cultura

Em Portugal, o Flipoços participa, em setembro, da primeira edição do Festival RHI_THINK, que pretende criar uma rede mundial de produtores e curadores para pensar música, literatura, teatro, cinema, audiovisual, dança, artes visuais, design, arquitetura, arte e ciência, educação e cidadania.

POESIA

Versos lusófonos

Também em Portugal, Ronaldo Cagiano, com O Mundo Sem Explicação, e Luis Maffei, com Via, passam a integrar, no fim do mês, a coleção Clepsydra, da editora Coisas de Ler.

MERCADO

História e memória

A Sextante lança, em julho, Pai, Me Conta a Sua História? e Vô, Me Conta a Sua História?, da holandesa Elma Van Vliet. Trata-se de uma espécie de caderno de perguntas para registro da história familiar.

*

Ph.D. em neurociência, autora de Para Sempre Alice, que virou filme, e convidada da Bienal do Rio, Lisa Genova lança A Família O’Brian pela HarperCollins, em julho. É a história de um policial que de repente começa a sofrer com pensamentos desorganizados, mudanças de humor e movimentos estranhos e involuntários, e que descobre que tem a doença de Huntington.

*

Além disso, em agosto, saem novas edições de Com Amor, Anthony e A Outra Metade de Sarah, publicado originalmente como Nunca Mais Rachel.