Babel: Livro conta a história e os bastidores do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’

TELEVISÃO

A história e os bastidores de ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ em livro

Clássico da TV brasileira, a série Castelo Rá-Tim-Bum, que foi veiculada pela Cultura entre 1994 e 1997, deixou saudade e inspirou filme, musical e uma grande exposição, é tema do livro que Bruno Capelas, editor do Link, do Estado, lança pela Summus em novembro. A obra teve origem no trabalho de conclusão de curso do autor, na ECA, e é voltada tanto para fãs quanto para pesquisadores. Raios e Trovões – A História do Fenômeno Castelo Rá-Tim-Bum mostra dos detalhes de figurinos e cenários à rotina de gravações, passando pela criação dos roteiros e escolha do elenco. Baseado em mais de 30 entrevistas, o livro conta como a Cultura conseguiu, num dos piores momentos da economia brasileira, realizar um projeto marcante unindo entretenimento, informação e educação.

NEGÓCIOS

O novo de Horowitz

A WMF Martins Fontes comprou os direitos de What You Do Is Who You Are, livro ainda inédito de Ben Horowitz, autor de O Lado Difícil das Situações Difíceis. No novo livro, ele mostra como atribuir importância à sua cultura ao apresentar quatro modelos de liderança – de Toussaint Louverture, Samurai, Genghis Khan e Shaka Senghor.

GUIA

Moda consciente

Chega às livrarias nos próximos dias Substituta Consumo por Autoestima: Um Guia de Compras Conscientes (Paralela), de Cris Zanetti e Fe Resende.

PODCAST

Nomear para combater

Movimento feminista formado por Alessandra Rodrigues, Leticia Balducci Borges, Nicole Aun e Tainã Bispo com objetivo de construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano, o Atreva-se acaba de virar um podcast semanal. A primeira entrevista, nesta semana, foi com Anne Rammi. As próximas serão com Maitê Freitas, jornalista, ativista do feminismo negro e criadora do projeto Samba Sampa, e de Marina Mateus, artista, travesti e performer. O fio condutor é sempre um livro marcante para as convidadas.

FICÇÃO

Distopia de Tiburi

A Nós lança, em outubro, no Festival Literário Internacional de Óbidos, em Portugal, Quatro Passos Sobre o Vazio, narrativa distópica de Márcia Tiburi que se passa num Brasil pós-2016, e Abraços Negados em Retratos, de Simone Paulino.

INFANTIL

Livro-presente

A Bamboozinho, especializada em livros para primeira infância, lança seu primeiro título estrangeiro em outubro. É Porque eu Tenho Um Professor (abaixo), do americano Kobi Yamada, presta homenagem a todas as pessoas que nos inspiraram de alguma forma. A editora prepara dois lançamento – um para crianças, no dia 5, na PanaPaná, e outro dia 16, para professores, no evento A Infância Como Tempo de Afeto, no Centro Cultural Santo Amaro.