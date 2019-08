Babel: Livro analisa o vai e vem da democracia brasileira

POLÍTICA – 1

Livro analisa o vai e vem da democracia brasileira

Uma onda de livros políticos tem chegado às livrarias e listas de mais vendidos, e a Todavia, com alguns títulos nessa linha em seu catálogo e que lança este mês O Cadete e O Capitão: A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel, de Luiz Maklouf Carvalho, prepara para setembro O Pêndulo da Democracia, de Leonardo Avritzer, professor de ciência política da UFMG. Trata-se de um ensaio sobre a política brasileira desde a Era Vargas (busto de Getúlio, na foto) até hoje e no qual o autor afirma que a propensão ao autoritarismo é traço constitutivo da democracia brasileira. Para ele, pelo menos desde 1946, vivemos diversas situações de otimismo, em que acordos são feitos pela via da modernização do sistema político. Mas, nesses acordos, aspectos fundamentais da estrutura de poder permanecem intactos.

*

Entre esses aspectos fundamentais citados por Avritzer estão um sistema econômico permeado por privilégios, um Judiciário impermeável à modernização, uma estrutura de polícias militares que não permite a generalização de direitos. Ele conclui que, com isso, o compromisso com a democracia torna-se ‘relativo’ com facilidade aqui.

*

Nessa linha, a Estação Liberdade lança A Grande Regressão, livro organizado por Heinrich Geiselberger com textos que vão de Bauman a Renato Janine Ribeiro. Haverá um debate dia 13, na Martins Fontes Paulista.

FICÇÃO – 1

Japão urbano de hoje

A Estação Liberdade, aliás, acaba de assinar contrato de edição de novos livros de autoras japonesas contemporâneas. De Yoko Ogawa, ela vai lançar A Piscina, Diário de Gravidez e O Dormitório – novelas com olhar intimista sobre a perversão e o estranhamento de si. Já de Sayaka Murata (foto), que fez sucesso com Querida Konbini, ela publica Terráqueos, obra na qual crianças de outro mundo despencam na Terra. Outros dois nomes fortes do catálogo que também descrevem o Japão de hoje são Hiromi Kawakami e Banana Yoshimoto.

FICÇÃO – 2

Thriller nigeriano

Autora de Minha Irmã, A Serial Killer, thriller psicológico finalista do Booker Prize 2019 publicado aqui pela Kapulana, a nigeriana Oyinkan Braithwaite vem ao Brasil para participar da Festa Literária do Pelourinho (Flipelô), dia 9, em Salvador, e da Pré-Balada Literária, em SP, dia 12, no Centro Cultural b_arco, ao lado de Geovani Martins.

LIVRARIA – 1

Um novo capítulo

A Saraiva apresentou nesta semana um novo Plano de Recuperação Judicial, que deve ser votado em assembleia com credores na quarta, dia 7.

LIVRARIA – 2

A mini Travessa

A coluna passada revelou que a Travessa vai abrir sua loja paulistana dia 9. Agora, a cara dela (abaixo) e novos detalhes (há outros aqui): ela ficará no 513 da Rua dos Pinheiros, terá 200 m² e um minicafé com autoatendimento.