Babel: Literatura, fake news e representatividade em debate na Festa Literária da Mantiqueira

FESTIVAL

Literatura, fake news e representatividade em debate

Há quase um mês, a coluna contou que uma nova festa literária estava nascendo: a Flima, em Santo Antônio do Pinhal. Hoje, o curador Vanderley Mendonça anuncia a programação do evento cuja origem remonta ao finado Festival da Mantiqueira – e que será realizado de 14 a 16/9. Além de focar na revalorização do livro impresso e discutir mercado, as mesas vão debater temas como a formação do romancista (Milton Hatoum) e a construção da memória na ficção (João Silvério Trevisan e Marcelo Mirisola); representação e representatividade (Marcelo Ariel, Paulo Scott e Ana Maria Gonçalves; foto); e fake news (Leonardo Sakamoto e Mathias de Alencastro). Veja a programação completa da Festa Literária Internacional da Mantiqueira.

INFANTOJUVENIL

Ironia e nonsense

O Urso Que Não Era, livro publicado em 1946 por Frank Tashlin (1913-1972), é o lançamento de agosto do Boitatá, o selo infantil da Boitempo. É a história de um urso que hiberna e, quando acorda na primavera, descobre que uma fábrica foi construída em cima da caverna. E o capataz insiste que ele volte imediatamente ao trabalho – afinal de contas, ele não é um urso. Uma curiosidade: o autor, foi, entre 1930 e 1940, um dos nomes por trás dos aventuras de Pernalonga, Patolino e Gaguinho. E lançou, ainda, O Gambá Que Não (1950) e O Mundo Que Não É (1951).

NÃO FICÇÃO

Religião e política

A Baioneta prepara o lançamento de Religião e Política em Tempos de Mudança, em que autores latino-americanos analisam a influência religiosa, especialmente católica e evangélica, na cena política recente em cada país do continente, incluindo Brasil, Argentina, Nicarágua e México.

EVENTO

Cozinha literária

Idealizado pela escritora Ivana Arruda Leite, o projeto A Cozinha de Doidivana, que mistura literatura e gastronomia recebe neste semestre, no Sesc Ipiranga, Luana Chnairderman (26/8), Paulo Lins (30/9) e Santiago Nazarian (25/11). Em outubro (28), o convidado será o chef Paulo Shin, do Komah.

INFANTIL

Sobre o crescer

A Carochinha lança, em 2019, Tão Tão Grande (acima), da portuguesa Catarina Sobral. Inspirado em A Metamorfose, de Kafka, este é seu primeiro livro depois do Prêmio Bologna Ragazzi de melhor ilustradora. É sobre um menino que se transforma em hipopótamo – e sobre sua estranheza e desconforto.