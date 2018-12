Babel: Kapulana prepara livros de Pepetela, Akwaeke Emezi e Tsitsi Dangarembga

AFRICANA – 1

Kapulana terá Akwaeke Emezi, Tsitsi Dangarembga e Pepetela

Editora especializada em literatura africana, a Kapulana aposta em autores consagrados, como o angolano Pepetela, de quem lança O Cão e os Caluandas e O Quase Fim do Mundo, e nomes importantes, mas menos conhecidos do leitor brasileiro. Da escritora e cineasta Tsitsi Dangarembga (1959), do Zimbábue, ela lança o romance de formação Nervous Conditions, de 1988 e, segundo ranking feito pela BBC este ano, um dos 100 livros que ajudaram a moldar o mundo. Da nigeriana Akwaeke Emezi (1987; foto), sai o badalado Freshwater, seu romance de estreia sobre uma garota com múltiplas personalidades.

AFRICANA – 2

Para crianças também

A Kapulana também lança, no ano que vem, o romance Cemitério dos Pássaros, do moçambicano Adelino Timóteo, e dois infantis de autores brasileiros: Nina Tem Medo de Palhaço, de Walter de Sousa Júnior, e Ilha, de Marcelo Jucá.

IRLANDESA

Livro vencedor do Booker

A Rádio Londres comprou os direitos de publicação de Milkman, livro de Anna Burns, da Irlanda do Norte, recém-premiado com o prestigioso Prêmio Man Booker. A história se passa nos anos 1970, durante os violentos conflitos em seu país, e toca em temas como opressão e assédio. O livro deve sair no segundo semestre.

BRASILEIRA – 1

Crônica descoberta

Formado em Química, pesquisador da área de bionergia e professor da Unesp de Rio Claro, Adilson Roberto Gonçalves é um leitor curioso da obra de Lima Barreto (1881-1922; foto). Depois que Felipe Rissato descobriu, no ano passado, três crônicas desconhecidas de Lima na revista Theatro & Sport, publicadas em 1917, 1920 e 1921, Adilson voltou à publicação, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e encontrou mais uma: Pelo método Berlitz, de 1919.

*

Colocando ‘Lima Barreto’ na busca, o resultado não trouxe novidades. Ele então tentou outros temas, como Paraty, a cachaça apreciada pelo escritor, e apareceu esse texto assinado pelo próprio Lima no qual ele ironiza o famoso método de aprendizado de línguas para ensinar português para um americano: como pedir uma bebida.

*

O pesquisador tenta ligar, agora, outros textos assinados por pseudônimos ao escritor.

BRASILEIRA – 2

Volume ampliado

Uma Literatura nos Trópicos, publicado por Silviano Santiago há 40 anos, ganha nova edição pelo selo Suplemento Pernambuco/Cepe em março. O volume contará com cinco ensaios inéditos em livro, dos anos 1960 e 1970, e textos críticos de vários autores.

BRASILEIRA – 3

Novos pontos

Braço da livraria Boto-Cor-de- Rosa, a ParaLeLo13S, de Salvador, prepara o lançamento de Novas Ofertas de Emprego Para Ederval Fernandes, livro de poemas de Ederval Fernandes, baiano radicado em Portugal. Todos os sete livros do catálogo da editora criada em 2017 estão à venda em Londres, ela conta – na Foyles e na European Bookshop.

COLETÂNEA

‘Gueto’ impressa

Em parceria com a Patuá, a Gueto lança, no 1.º semestre, uma coletânea impressa com 40 autores brasileiros e portugueses que tiveram seus textos publicados nos últimos dois anos na revista online. A ideia é que seja uma publicação anual.