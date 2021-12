Babel: Hora de Clarice terá encontro presencial em São Paulo no aniversário de Clarice Lispector

Um dia dedicado a Clarice Lispector

A editora Nós e a The School of Life estão preparando um dia especial para celebrar Clarice Lispector (1920-1977) no seu aniversário: 10 de dezembro. A programação, com mais cara de encontro e não tanto de aula, será presencial, em São Paulo, na The School of Life (Rua Medeiros de Albuquerque, 60 – Vila Madalena), e esta edição, que integra a programação do evento anual Hora de Clarice, vai dar início a uma nova parceria entre editora e escola: a série Entre Nós. No ano que vem, outras mulheres escritoras feministas devem ser homenageadas nos mesmos moldes – Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e Lou Andreas-Salomé.

*

Clarice Entre Nós será conduzido pela escritora e editora Simone Paulino, autora de Como Clarice Lispector Pode Mudar sua Vida, e contará com a participação de convidadas brasileiras e estrangeiras – caso da francesa Hélène Cixous, escritora, crítica literária e autora de A Hora de Clarice Lispector, publicado na França pela Éditions des Femmes e previsto para ser lançado pela Nós em 2022, e da ensaísta canadense Claire Varin, autora de Língua de Fogo – Ensaios sobre Clarice Lispector.

*

São três encontros ao longo do dia, com ingressos independentes. Às 10h, haverá o Café com Clarice, com a participação da escritora Veronica Stigger, curadora da mostra Constelação Clarice, em cartaz no IMS. Às 15h, a antropóloga, psicanalista e ensaísta Amnéris Maroni, autora do livro Vestígios, Epifanias e Individuações, comanda Os Planetas de Clarice – “um passeio lúdico sobre a personagem Clarice Lispector a partir de uma leitura imaginária e imaginativa do mapa astral da autora”. Às 18h, no Hora da Felicidade Clandestina, os participantes vão conferir um depoimento inédito de Cixous. Claire Varin também participa deste momento que será uma espécie de happy hour.

10 anos da revista Livro

Livro – A Revista, coordenada por Marisa Midori Deaecto e Plinio Martins Filho e publicada pela Edusp, comemora 10 anos com uma edição especial, que será lançada dia 18, na Martins Fontes, mas que já está à venda com preço promocional no site da editora. A revista é dividida em seções como E por falar em leitura…, Leituras, Dossiê – Editores e Edições, Acervo, Almanaque, Memória, Bibliomania, Estante Editorial, Debate e Letra e Arte. E escrevem neste número, entre outros, Fernando Paixão, Gustavo Piqueira, Luiz Ruffato, Marcelino Freire, Marcello Rollemberg, Ubiratan Machado e Walnice Nogueira Galvão. O volume também traz imagens de livros artesanais feitas por Flávia Ribeiro.

Empoderamento e empreendedorismo

A editora MOL, que produz livros e revistas que geram doações para ONGs, está lançando, em parceria com a Lojas Marisa, O Mundo é Seu!. O livro destaca o empreendedorismo feminino e reúne histórias e conselhos de mulheres inspiradoras. Ele pode ser comprado por R$ 4,95 no caixa das 344 lojas Marisa ou na Banca do Bem, da MOL.

*

Todo o lucro será revertido para instituições de apoio à mulher – 50% vai para o Instituto Maria da Penha e 50%, para a Rede Mulher Empreendedora.