Babel: Glenn Greenwald é convidado da Flipei, o ‘barco pirata’ da Flip que vai apresentar um Euclides socialista

FESTIVAL

Glenn Greenwald e um novo Euclides da Cunha na Flipei

O jornalista americano Glenn Greenwald (foto), que foi à Flip em 2014 para que falar sobre os esquemas de espionagem da Agência Nacional de Espionagem dos EUA descobertos por Snowden e revelados por ele, volta a Paraty como um dos principais nomes da Flipei (Festa Literária Pirata das Editoras Independentes) – também conhecida como o barco pirata da Flip. Fundador do Intercept, ele fala, agora, sobre Lava Jato, conversas vazadas, Sérgio Moro e muito mais. A programação flutuante inclui ainda nomes como Anielle Franco, Zé Celso Martinez Corrêa, Vladimir Safatle, Gregório Duvivier, Realidade Negra (rap quilombola), Slam da Guilhermina, Luiz Eduardo Soares, Conceição Evaristo, Cabaré Feminista e muitos outros. Entre os temas dos debates, um lado pouco conhecido de Euclides da Cunha e que originou o livro Euclides Socialista: Obras Esquecidas.

ANTOLOGIA

Textos esquecidos

Com prefácio de Walnice Nogueira Galvão, uma das maiores especialistas na obra do autor, Euclides da Cunha: Obras Esquecidas será lançado na Flip pela Autonomia Literária. O volume traz sete textos do autor de Os Sertões, que foi colaborador do Estado nos tempos de Província de São Paulo. Textos que assinou como Proudhon ou como Euclides mesmo.

REVISTA

Ficção e política

A serrote, que será lançada pelo IMS na Flip, traz dois ensaios que debatem a obra de Simone de Beauvoir: Por um ‘dia do turbante’, de Paul B. Preciado, e um artigo de Virginie Despentes sobre o romance Os Mandarins.

MARKETING

Correio literário

Durante a Flip (10 a 14/7), uma bicicleta customizada pela Estante Virtual vai circular por Paraty levando cartões-postais com frases de escritores. Quem quiser participar da ação pode escolher um deles e escrever uma mensagem – e a Estante Virtual, plataforma comprada pela Cultura antes da recuperação judicial, se compromete a enviar ao destinatário.

THRILLER

Ligações perigosas

Autoras de A Mulher Entre Nós (Seguinte), Greer Handricks e Sarah Pekkanen lançam seu novo thriller psicológico pela Faro em janeiro. An Anonymous Girl conta a história de uma mulher que aceita participar de um experimento psicológico sobre ética quando percebe que a médica sabe o que ela está pensando – ela também a está manipulando.

CONTO

Cinema e cotidiano

A Ateliê retoma a série LêProsa com Somente nos Cinemas, livro de contos do escritor e editor Jorge Ialanji Filholini – autor também de Somos Mais Limpos Pela Manhã. Sai em setembro para a Balada Literária.

FEIRA

Miolo(s) em dois dias

Pela primeira vez, a Feira Miolo(s) vai ser realizada em dois dias: 2 e 3/11. A organização vai testar algo novo, que é reservar um espaço para editoras independentes, coletivos e artistas com menos de dois anos de atividade. No ano passado, também na Biblioteca Mário de Andrade, ela recebeu 150 editoras e cerca de 10 mil pessoas.