Babel: Fórum das Letras se une ao Sesc em nova edição

FESTIVAL

Fórum das Letras se une ao Sesc em nova edição

Emergências: Literaturas e Outras Narrativas é o tema do Fórum das Letras deste ano, que será realizado de 1.º a 4 de novembro, em Ouro Preto. Nesta edição, o festival idealizado e coordenado por Guiomar de Grammont terá cocuradoria do Sesc – que organizou a melhor programação paralela de literatura brasileira em Paraty durante Flip. Dois nomes já estão confirmados: Conceição Evaristo (acima), autora de Becos da Memória, e Milton Hatoum, cronista do Estado. Os homenageados serão os poetas Paulo Leminski (1944–1989) e Guilherme Mansur. Eles serão tema de exposição na Casa dos Contos. Outra novidade deste ano é que a Casa da Ópera, o mais antigo teatro das Américas ainda em funcionamento, será o palco dos debates principais.

DISTOPIA

Público e privado

Depois da redescoberta de O Conto da Aia, obra de Margaret Atwood dos anos 1980 que voltou a ser lida pós-Trump e transformada na série The Handmaid’s Tale, chega às livrarias, em novembro, pela Planeta, As Horas Vermelhas, da americana Leni Zumas.

*

A distopia feminista mostra um cenário no qual aborto, fertilização in vitro e a adoção por pais solteiros são ilegais nos EUA. Em cinco histórias entrelaçadas, as personagens lidam com os efeitos das novas imposições governamentais e levantam questionamentos relacionados à identidade e liberdade.

JUVENIL – 1

Um sentido

A Editora do Brasil lança Assim eu Vejo (acima), de Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv. Com informações científicas, questões filosóficas e curiosidades, ele fala sobre tudo o que diz respeito à visão. Traz elementos em braile, mas não é acessível.

JUVENIL – 2

Por quê, por quê?

Maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa do Youtube, o Manual da Mundo está virando livro. Dúvida Cruel, que será lançado no início do mês pela Sextante, traz respostas para 80 perguntas sugeridas pelos seguidores de Iberê Thenório e Mari Fulfarodo.

AUTOPUBLICAÇÃO

Livros e política

Pela conta do Clube de Autores, 40 livros são autopublicados na plataforma a cada dia. E mais: de janeiro a setembro, foram lançados 350 títulos sobre política – 300% a mais do que 2014, também ano de eleição.

HQ

Revoltas históricas

Com experiência em didáticos, a Palavras Projetos Editoriais anunciou recentemente sua entrada no segmento de livros infantojuvenis – a ver pelos próximos lançamentos, ainda de olho no mercado escolar. Na Semana da Consciência Negra, sai Tate Rei – Revolta em Paty (ao lado), de Eduardo Vetillo, situado no Brasil escravizado de em 1838. E em 2019, Divisão Azul, de Fran Jaraba, ambientado na Guerra Civil Espanhola e na 2.ª Guerra Mundial.