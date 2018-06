Babel: Flora Süssekind prepara livro de ensaios para o ‘Suplemento Pernambuco’

ENSAIO

Suplemento Pernambuco lança livro de Flora Süssekind

Primeiro livro de ensaios de Flora Süssekind em mais de 10 anos, Coros, Contrários, Massa será lançado em outubro pelo selo Suplemento Pernambuco. Segundo a crítica, a obra tem como objetivo pensar o coro e formas diversas de coralidade não enquanto elemento literário/teatral/musical estrito, mas enquanto força estrutural ou interrogadora presente em práticas artísticas e literárias e em intervenções políticas particulares. Uma das seções do livro vai analisar manifestações corais mais recentes, como Babel, de Cildo Meireles, o minilivro Delírio de Damasco e a intervenção textual nas ruas de São Paulo por Veronica Stigger, a pintura de rua de Joana César, o Livro das Postagens, de Carlito Azevedo, o coro anônimo dos ‘cidadãos de bem’ construído por André Sant’Anna em O Brasil É Bom, a mutação das palavras de ordem que orientaram as manifestações pelo assassinato de Marielle Franco no Rio de Janeiro, entre outras.

NÃO FICÇÃO

Cadernos de Lenin

Com o início da Primeira Guerra, em 1914, e a cisão gerada por ela no interior da Segunda Internacional, Lenin trocou o exílio na Polônia pela Suíça. Em Berna, ele leu, fichou e comentou textos filosóficos de diferentes épocas, de Aristóteles a Hegel e Marx, passando por Feuerbach, Plekhánov e outros.

A maioria desses ensaios, manuscritos, fragmentos e notas foi publicada em 1929-1930, na União Soviética, e ganha edição da Boitempo. Cadernos Filosóficos chega às livrarias este mês com os textos-base traduzidos do russo pelo coletivo das Edições Avante!, introdução de Henri Lefebvre e Norbert Guterman, de 1935, e posfácio de Michael Löwy.

INTERNACIONAL

Romance histórico

Com seu romance de estreia – que só será publicado em 2020 –, a ex-consultora política Lara Prescott está chamando a atenção do mercado editorial internacional e já ultrapassa US$ 2 milhões de adiantamento de direitos autorais em disputados leilões (a obra ainda não foi vendida para o Brasil). We Were Never Here, sua promessa de best-seller, é baseado na escrita e na publicação do clássico Doutor Jivago, de Boris Pasternak.

FICÇÃO – 1

Clássico francês

Bosque das Ilusões Perdidas, livro de Alain Fournier publicado em 1913, ganha nova edição pela Grua, com tradução e posfácio do Bernardo Ajzenberg.

FICÇÃO – 2

Romance de época

No sábado, 16, a editora Arqueiro promove, em 28 cidades, o 5.º Encontro Nacional de Fãs de Romances de Época. Haverá bate-papo sobre os livros de Julia Quinn, Mary Balogh e Lisa Kleypas e, em alguns locais, são esperados até desfiles de roupas de época.

Enquanto isso, Volte Para Mim, mesmo em pré-venda, já está em segundo lugar entre os vendidos do gênero na Amazon. A obra da brasileira Paola Aleksandra se passa entre Inglaterra e Escócia e será lançada dia 20 pela Essência.

INFANTIL

Mundo imaginário

Autores de Lá e Aqui, sobre separação, Carolina Moreyra e Odilon Moraes se preparam para publicar, em setembro, também pela Pequena Zahar, Lulu e o Urso. Com ilustrações delicadas (acima), a obra fala sobre curiosidade e fantasia. Enquanto a mãe trabalha no computador, Lulu remexe em uma caixa e tira de lá um ursinho de pelúcia, o casaco do avô, um botão, uma flor… E pergunta para a mãe o que significa aquilo tudo. Até aparecer um amigo imaginário.