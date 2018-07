Babel: ‘Flip Pirata’ leva debates literários e políticos a barco em Paraty

FLIP – 1

‘Flip Pirata’ leva debates literários e políticos a barco

A edição da Flip que começa na quarta, 25, é possivelmente a que tem uma programação paralela, ‘parceira’ ou não, mais consistente. Ela se espalha por casas do Centro Histórico e, pela primeira vez, haverá debates em barcos – como na Flipei – Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, com encontros, happy hours e saraus. A realização é da Autonomia Literária e participam mais de uma dezena de editoras, entre as quais a Hedra, Dublinense e Lote 42. Os convidados debatem temas que vão da literatura e mercado editorial à política. Wagner Schwartz, cuja performance La Bête gerou polêmica, e Marcia Tiburi sobem ao convés para falar sobre a criminalização e o controle dos corpos no neoliberalismo. Gregório Duvivier, Tatiana Roque e Sabrina Fernandes falam sobre a democracia no divã. Participam, ainda, Anielle Franco, irmã de Marielle, Jessé de Souza, Manuela D’Ávila, Guilherme Boulos, Djamila Ribeiro e outros. O público acompanha tudo da margem, em terra firme.

Literatura e política

Lula Livre / Lula Livro é o título da antologia organizada por Ademir Assunção e Marcelino Freire com contos, poemas, crônicas e cartuns feitos por 80 autores em defesa do ex-presidente. Entre os nomes estão Augusto de Campos, Chico Buarque, Raduan Nassar, Aldir Blanc, Alice Ruiz, Frei Betto, Laerte, Noemi Jaffe, Caco Galhardo, Gero Camilo, Raimundo Carrero e Xico Sá. O pré-lançamento será na Flip.

NÃO FICÇÃO

Futuro da humanidade

O físico Michio Kaku chega ao selo Crítica, da Planeta, no fim do ano, com The Future of Humanity – em que fala sobre viagem interestelar, imortalidade, etc.

ROMANCE

Baseado em fatos reais

Publicado em 1973, Woman at Point Zero chega ao País pela Faro no início de 2019. Com os direitos sendo negociados para o cinema, o romance da feminista Nawal El Saadawi, de 86 anos, uma das principais intelectuais do Egito e chamada de Simone de Beauvoir do mundo árabe, é baseado em fatos reais e fala sobre uma camponesa que, após uma vida de abuso, toma uma ação drástica contra os homens que a dominaram e acaba numa prisão no Cairo.

MEMÓRIAS

Nas livrarias e cinemas

Sai em outubro, pela Intrínseca, Boy Erased, livro de memórias do ativista americano Garrard Conley. Filho de pastor da igreja batista, ele relata sua traumática experiência em um programa de reorientação que prometia curá-lo da sua homossexualidade. O filme baseado no livro, com Nicole Kidman e Russell Crowe e Lucas Hedges, estreia nos EUA em novembro.

TRADUÇÃO

No Egito

Os direitos de As Perguntas, mais recente livro de Antônio Xerxenesky, foram vendidos para a egípcia Al Arabiairo.

BIENAL

Mágica do livro

De 3 a 5 de agosto, na Bienal do Livro, será possível trocar um livro usado em bom estado por um novo. Basta colocá-lo na ‘Incrível Máquina de Livros’ e escolher entre os botões: adulto e infantil. O projeto percorreu 15 mil km em 5 meses e segue viagem país afora depois da feira.

TARRAFA

Festa em Santos

A 10.ª Tarrafa Literária recebe, entre 26 e 30/9, o português Pedro Mexia, autor de Lá Fora, a sueca Katarina Bivald, de A Livraria dos Finais Felizes, e as norueguesas Nina Brochmann e Ellen Stokken Dahl, autoras de Viva a Vagina, entre outros.