Babel: Festival Mix Brasil celebra a literatura LGBT na Biblioteca Mário de Andrade

FESTIVAL – 1

Mix celebra a literatura LGBT na Biblioteca Mário de Andrade

Em sua segunda edição, o Mix Literário, uma das ações do 27.º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade, será realizado entre 14 e 20 de novembro, na Biblioteca Mário de Andrade, e promoverá, pela primeira vez, um concurso que vai premiar o melhor livro de um autor LGBT. Segundo os organizadores, o festival ocorre num ano de luta contra a censura aos livros produzidos por LGBTQIA+ no Brasil – vale lembrar a tentativa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, de impedir a venda de livros na Bienal do Rio. Ainda segundo os organizadores, o Mix vai aproveitar o espaço para “afirmar a homossexualidade de Mário de Andrade” e vai homenagear Vange Leonel (1963-2014; foto), “figura fundamental na formação e visibilidade de uma arte lésbica brasileira”.

FESTIVAL – 2

Prêmio, livros e autores

As inscrições para o Prêmio Mix Literário terminam no dia 20. Concorrem livros publicados no Brasil entre agosto de 2018 e setembro de 2019 de autores LGBTQIA+ ou que abordem a questão da diversidade.

A programação se abre mais, este ano, para livros de não ficção, jornalismo literário e HQ.

Entre os autores convidados estão Marcelino Freire, Glauco Mattoso, Santiago Nazarian, Cristina Judar, Jarid Arraes, Cidinha da Silva, Samir Machado de Machado e Eric Novello. Está prevista também a realização do Sarau: Negritudes LGBTQIA+.

LANÇAMENTO

Forma/conteúdo

Bibi, livro de Gustavo Piqueira que está saindo pela Lote 42, parte da linguagem dos livros infantis para depois passar por ilustração adulta, texto, fotonovela, arte visual e tipografia, como pode ser visto abaixo, e a mudança afeta até os papéis do miolo. Para o autor, esta é uma provocação à forma quase automatizada de decodificar forma e conteúdo.

CLUBE

Livros para assinatura

Chega ao mercado em novembro o Clube de Assinatura Africanidades. Trimestral e com diferentes curadores, ele vai dar preferência a obras escritas por mulheres negras. A iniciativa é da Livraria Africanidades.

PRÊMIO

Jurados do Kindle

Conceição Evaristo e Marco Lucchesi serão os membros do júri especial do 4.º Prêmio Kindle de Literatura, que premia, com R$ 30 mil, a melhor obra de ficção inédita autopublicada no Kindle Direct Publishing. As inscrições terminam dia 15.

DOAÇÃO

Para crianças

Aos 82 anos, o Sr. Cortez, dono da livraria e da editora Cortez, vai doar 1.100 livros infantis e juvenis publicados por sua editora para alunos da E.E. José Xavier Cortez. A doação será feita no dia 11, em ação especial pelo Dia das Crianças.