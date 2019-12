Babel: Escola é ameaçada por pais ao adotar livro sobre as diferentes famílias

INFANTIL

Escola é ameaçada por pais ao adotar livro sobre famílias

Um livro indicado pela Maple Bear para os alunos do 1.º ano do Fundamental causou desconforto em alguns pais e revolta contra a escola, em Santos. Trata-se de O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias, de Mary Hoffman e Ros Asquith, lançado pela SM e com quase 10 mil exemplares vendidos para escolas particulares e mais de 93 mil cópias para escolas públicas. Ele apresenta os vários formatos de famílias, homoafetivas, inclusive, e como elas se relacionam com questões cotidianas como moradia, alimentação, trabalho, etc.

A escola confirmou as ameaças sofridas, como tirar a criança da escola, e disse que em mais de seis anos de adoção foi a primeira vez que isso aconteceu. A escola destaca que o livro, que será lido em 2020, trata da realidade e diversidade da vida familiar buscando desenvolver valores importantes como inclusão e respeito. “O livro representa a diversidade de uma forma geral, mostrando diferentes religiões, costumes e situação econômica”, ressalta a escola. O argumento central dos pais é que abordar esse tema é obrigação das famílias, e não da escola; que isso poderia incentivar a sexualização precoce das crianças e que professores poderiam tentar doutriná-las.

E o que vão fazer? “A escola repudia as ameaças feitas pelos pais e reitera o uso do livro para falar sobre a diversidade, pois acreditamos que é papel da escola disseminar valores socialmente relevantes e que refletem a realidade.”

NÃO FICÇÃO – 1

Sucesso e fracasso

O Selo Suplemento Pernambuco prepara para março, durante o encontro Queer Aqui: Together in Hard Times, no Rio, o lançamento de A Arte Queer do Fracasso. Em seus artigos, Jack Halberstam (foto), pesquisador trans e professor de Inglês e Estudos de Gênero da Universidade Columbia, faz uma análise do aspecto queer na cultura contemporânea, com referências que vão das artes plásticas a ícones pop como Bob Esponja, Toy Story e Trainspotting. Com base nessas análises, ele pensa o ideal do queer numa sociedade que preza o sucesso acima de tudo – e dedica o livro ao fracassados do mundo.

NÃO FICÇÃO – 2

Canalhas

Lançado originalmente em 2015, Somos Todos Canalhas, de Clóvis Barros Filho e Júlio Pompeu, ganha nova edição pela HarperCollins neste momento em que o adjetivo está de novo na moda. Com lançamento em janeiro e prefácio de Mario Sergio Cortella, o livro investiga o conceito a partir das diversas correntes da filosofia – dos antigos gregos até os modernos utilitaristas

LIVRARIA

Mais uma em Pinheiros

Depois da Travessa e da Mandarina, Pinheiros ganha mais uma livraria no dia 20. Com 120 m², a Livraria da Tarde, da empresária Mônica Carvalho (foto), que entra agora no mercado editorial, vai ficar na Rua Cônego Eugênio Leite, 956, e terá, no teto, uma reprodução gigante de uma das ilustrações de A Ilha do Tesouro. A loja também terá um café.

*

Enquanto isso, a Megafauna, livraria de Fernanda Diamant, e Anna Ferrari, Arthur Mello, Maria Emilia Bender e Thiago Salles Gomes, revelada pela coluna em abril e que será inaugurada no Copan em novembro, realiza uma feira neste fim de semana com 21 editoras. Vai funcionar das 10h às 18h.