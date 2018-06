Babel: Editora lança boxes com livros de escritoras de língua inglesa e francesa

COLEÇÃO

Caixas reúnem obras de autoras de língua inglesa e francesa

A Nova Fronteira lança, dia 1.º, com venda exclusiva pela Saraiva, o box Grandes Escritoras da Literatura Inglesa, reunindo Orgulho e Preconceito, de Jane Austen; O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë; e Orlando, de Virginia Woolf (foto). A caixa vai custar R$ 149. Ainda este ano, ela lança outro box nessa linha de destacar obras de mulheres emblemáticas: Grandes Escritoras da Língua Francesa, com Emily L., de Marguerite Duras; A Convidada, de Simone de Beauvoir; e Golpe de Misericórdia, de Marguerite Yourcenar.

FEMINISMO

Até o #MeToo

Será lançada em outubro, no Reino Unido, uma graphic novel que cobre 150 anos da luta de mulheres ao redor do mundo por seus direitos. Women in Battle é assinada por Marta Breen & Jenny Jordahl.

NÃO FICÇÃO

A mulher e a ciência

Ainda sem título em português, Inferior – How Science Got Women Wrong – And the New Research That’s Rewriting the Story, de Angela Saini, é uma das apostas da Darkside para o próximo semestre. A obra desmistifica a ‘inferioridade da mulher’, questão propagada há séculos.

JUVENIL

Direitos e diversidade

Sai em julho, pela Panda Books, Tem Lugar Aí Para Mim?, livro juvenil de Fátima Mesquita e ilustrado por Fábio Sgroi que fala sobre direitos humanos e respeito à diversidade.

ANTOLOGIA

Humor russo

A 34 prepara uma antologia do humor russo organizada por Arlete Cavaliere, com textos de mais de 30 autores clássicos conhecidos (Dostoievski, Gogol, Chekhov), clássicos menos conhecidos (Mikhail Saltykov-Shchedrin e Arkadi Aviértchenko) e autores do século 20 (Viktor Peliévin, Iuri Trifonov Liudmila Ulítskaia, Lev Lunts e Dmitri Bykov, entre outros). Convidada da Flip, Liudmila Petruchévskaia (foto) terá textos inéditos traduzidos por Irineu Franco Perpétuo. O time de tradutores inclui, entre outros, Aurora Bernardini, Lucas Simone e Daniela Mountian.

FLIP

Passado, presente, futuro

A Casa Hilda Hilst, na Flip, vai abrigar um debate sobre o passado, presente e o futuro da Casa do Sol, a mítica morada da autora. Participam Daniel Fuentes, do Instituto Hilda Hilst, e Mauro Munhoz, da Flip. Vai ter também uma oficina de texto com o ator Donizete Mazonas.

BIENAL

Futuro do passado

A Papirus lança, na Bienal do Livro de São Paulo, Gerações em Ebulição: O Passado do Futuro e o Futuro do Passado, de Mário Sérgio Cortella e Pedro Bial. Cortella fala sobre a obra no dia 4/8, às 18h30, na Arena Cultural.