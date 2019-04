Babel: Edifício Copan vai ganhar livraria

MERCADO – 1

Babel: Fernanda Diamant vai abrir livraria no Edifício Copan

Curadora da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), uma das idealizadoras da revista Quatro Cinco Um, de resenhas, e acionista do Grupo Folha, Fernanda Diamant vai abrir uma livraria no Copan. Ainda vai demorar alguns meses até a inauguração, ela diz – e garante que não será uma livraria convencional. A aposta será na curadoria, e haverá eventos no local. Tem mais. A Quatro Cinco Um que está nas livrarias é a última que leva o nome de Fernanda como editora. Ela deixou o projeto (mas segue como editora de ciência).

MERCADO – 2

O drama da Cultura

A Livraria Cultura reuniu seus credores na tarde desta sexta, na esperança de aprovar seu plano de recuperação judicial. Deu certo – mesmo com todo deságio e toda carência.

MERCADO – 3

Livro, limão e limonada

As pequenas e médias livrarias nunca gostaram muito de feiras como a da USP, onde editoras vendem diretamente para o leitor com pelo menos 50% de desconto – margem que elas nunca tiveram. Com o mercado editorial de pernas para o ar – e a 2.ª edição da Feira da Unesp movimentando o câmpus da Barra Funda até domingo –, não foi de se estranhar (tanto) a mensagem da Associação Nacional de Livrarias aos seus associados: “Faça do limão uma limonada”. A sugestão foi que aproveitassem o calendário de feiras para comprar com descontos maiores do que conseguem no dia a dia.

ENSAIO

Estreia no Brasil

Lisa Ginzburg terá Buongiorno Mezzanotte, Torno a Casa publicado no Brasil com tradução de Francesca Cricelli, pela Nós. Trata-se de um ensaio literário sobre o exílio, língua e subjetividade. Lisa, que vive em Paris, é filha do historiador italiano Carlo Ginzburg e neta de Natalia Ginzburg.

CRÔNICA

Um ano atípico

Martinho da Vila lança em maio, pela Kapulana, 2018 – Crônicas de um Ano Atípico, em que fala sobre seus 80 anos, música, literatura e ainda sobre o assassinato de Marielle Franco, as eleições e sua visita a Lula em Curitiba.

INFANTIL

Brincadeiras de sempre

FTD Educação e Brincante lançam, no 2.º semestre, Cumarim: A Pimenta do Reino, baseado em espetáculo homônimo de Rosane Almeida. Com ilustração (acima) de Willian Santiago, a obra traz QR codes – o leitor vai poder ver as brincadeiras da história em vídeos do Brincante.