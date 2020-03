Babel: Cult começa a publicar livros e prepara volume de poesia para crianças lerem para adultos

MERCADO

Cult começa a editar livro e prepara um para famílias

Aos 23 anos, a revista Cult se lança numa nova aventura: a edição de livros. A estreia, no dia 11, será com Marilena Chaui: Pensamentos, Afetos e Análise da Obra, que reúne artigos de pesquisadores e pessoas que convivem com a filósofa, pela coleção Cabeça de Mulher. O segundo projeto, para abril, é de um livro para a família. Poemas Para Crianças Lerem Para os Adultos traz textos de autores como Micheliny Verunschk, Lubi Prates, Ademir Assunção, Edimilson Pereira, Marcos Siscar, Diana Junkes, Tatiana Pequeno, Tarso de Melo, Nina Rizzi, Heitor Ferraz e Leusa Araujo e ilustrações de Gabriela Lissa Sakajiri. Os poemas abordam temas do cotidiano (democracia, racismo, feminismo, gênero, ética, capitalismo, padrão de inteligência, religião, terraplanismo, etc.).

NÃO FICÇÃO – 1

Educação

De 1981, Partir da Infância: Diálogos Sobre Educação, obra de Paulo Freire (1921-1997) em parceria com Sérgio Guimarães, ganha nova edição pela Paz e Terra no fim do mês.

NÃO FICÇÃO – 2

Tolerância

Chega às livrarias em maio, pela Record, Migração e Tolerância, com quatro ensaios inéditos sobre Umberto Eco (1932-2016). Neles, e numa época em que o assunto não tinha a urgência de hoje, o italiano fala sobre as nuances entre fundamentalismo, integrismo, racismo e intolerância.

NÃO FICÇÃO – 3

Mulheres e sociedade

Três livros de mulheres – e sobre mulheres, cultura, sociedade e outras coisas mais – estão em pré-venda ou com lançamento próximo. Um deles, previsto para abril, é A Fonte da Autoestima: Ensaios, Discursos e Pensamentos, de Toni Morrison (1931-2019).

*

De Zélia Amador de Deus, a Autêntica está lançando por esses dias Caminhos Trilhados na Luta Antirracista.

*

A editora também apresenta agora Heroínas Desta História: Mulheres Em Busca de Justiça por Familiares Mortos pela Ditadura, organizado por Carla Borges e Tatiana Merlino.

INFANTIL

Um mundo mais calmo

A Carochinha lança, nos próximos dias, Meu Primeiro Livro de Mindfulness (acima), da ilustradora Christiane Engel. Nessa mesma linha, sai pela Companhia das Letrinhas Eu Medito e Me Conheço: Os Exercícios do Pequeno Sábio Para Acolher as Emoções e Desenvolver a Atenção, de Sophie Raynal.

JUVENIL

Homem e natureza

Willa of the Wood, série juvenil de Robert Beatty, com florestas sombrias e seres mágicos e ancestrais que evitam o contato com os humanos, e que vai ganhar adaptação para TV com produção de Amy Adams, chega ao País no 2.º semestre pelo selo MilkShakespeare, da Faro.

TRADUÇÃO

Luto e literatura

Depois de sair em Portugal, O Pai da Menina Morta, livro premiado de Tiago Ferro, ganha edição na Colômbia, pela Planeta. El Padre de la Niña Muerta será lançado na Feira de Bogotá, com a presença do autor.