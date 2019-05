Babel: Coletânea vai reunir poemas antifascistas de autores brasileiros

POESIA

Coletânea vai reunir poemas antifascistas escritos por autores brasileiros contemporâneos

A Oficina de Raquel trabalha em quatro antologias neste momento. A ideia é reforçar seu compromisso com a poesia, e a poesia como gesto político. Autora de Como Conversar Com um Fascista (Record), a filósofa Márcia Tiburi (foto) está organizando com o poeta Luis Maffei uma antologia com poemas antifascistas escritos por autores brasileiros contemporâneos. Entre os nomes confirmados estão Marília Garcia, Annita Costa Malufe, Marcos Siscar, Wilson Alves-Bezerra e Leonardo Tonus. O lançamento será em outubro. Os outros três títulos são 69 Poemas e Alguns Ensaios, antologia erótica em parceria com o coletivo Mulheres que escrevem; Uma Espécie de Cinema, de brasileiros e portugueses; e Trabalho Poético, do português Carlos de Oliveira.

NOVELA

Distopia à brasileira

A Nova Ordem é o título da novela distópica de Bernardo Kucinski que a Alameda lança em junho. Nela, o autor de K. fala de um mundo hipotético em que um novo grupo assume o poder e aplica um programa desumano, que busca a eficiência e, por isso, passa a eliminar o excesso da população, enquanto a sociedade, anestesiada, não reage.

ROMANCE

Imigração e família

Betty Milan faz um pré-lançamento de Baal (Record), sobre imigrante que troca o Oriente Médio pelo Brasil, no Congresso Internacional da Diáspora, em Beirute.

PROGRAMA

Livro na TV

Câmara Brasileira do Livro e Fundação Padre Anchieta assinam acordo nesta semana para a criação de um programa, uma série de spots, que será veiculado durante a programação da TV Cultura. A apresentação será da booktuber Taty Leite.

*

Vai funcionar mais ou menos assim: editoras inscrevem seus livros, que serão selecionados por uma auditoria e resenhados por Taty – os primeiros spots, no entanto, devem ser sobre finalistas do Jabuti. E haverá um portal que direcionará interessados nos livros para distribuidoras selecionadas pelo edital, que ainda será divulgado.

FEIRA

Horóscopo literário

Vitor DiCastro, do canal Deboche Astral, participa do Esquenta Primavera, que será realizado de 7 a 9/6 na Biblioteca Mário de Andrade. Ele vai falar sobre escritores e signos. A feira da Liga Brasileira de Editores é uma prévia da Primavera Literária, marcada para outubro, no Rio.

CLUBE

Dica de Fernanda

Fernanda Montenegro indicou Jude, O Obscuro, de Thomas Hardy, no Kit Curadoria da TAG, este mês. De 1895, o livro ganhou nova tradução de Caetano Galindo e sairá depois pela Companhia das Letras.

INTERNACIONAL

Festival de ilustração

Ilustrações que Taline Schubach fez para Os Medos da Bel (acima), livro escrito por Helena Lima e publicado pela Lago de Histórias, foram selecionadas para participar da 8.º Festival de Ilustração (BookILL Fest), na Sérvia. Outros dois ilustradores daqui também foram escolhidos: Maurizio Manz e Marcelo Pimentel.