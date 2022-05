Babel: Clube de Autores inclui mais um serviço em sua plataforma de autopublicação: o crowdfunding

Autopublicação e crowdfunding

O Clube de Autores, plataforma de autopublicação que conta com 57 mil autores e 75 mil livros em catálogo, está lançando um canal de financiamento coletivo dentro de sua plataforma. Feito em parceria com a Kickante, o serviço terá uma taxa de 5%, um pouco mais baixa do que a da concorrência, além de outras vantagens. Em 2015 uma outra parceria foi esboçada, mas agora é pra valer.

Fábula futurista de Jorge Carrión

Autor de Livrarias (Bazar do Tempo) e de Contra a Amazon (Elefante), o espanhol Jorge Carrión terá seu romance Membrana publicado no Brasil, em 2023, pela Relicário. Experimental, entre o ensaio e a ficção científica, o livro lançado originalmente em 2021 propõe uma humanidade híbrida. A história: No ano de 2100 é inaugurado o Museu do Século 21. No caminho, uma inteligência artificial explica ao visitante, por meio da palavra escrita, a relação ancestral da humanidade com a tecnologia.

Membrana convida o leitor a refletir sobre seu consumo tecnológico ou a ética da experimentação com máquinas. O tal museu reúne todas as áreas do conhecimento, que se cruzam numa membrana inspirada numa rede difusa de inteligências artificiais que não respondem a nenhum poder político – ele tem ideias próprias. O que se apresenta como texto do romance é o catálogo da exposição escrito por uma inteligência artificial. A tradução é de Michelle Strzoda.

Milton Nascimento, que se despede dos palcos, será o patrono do Flipoços

O cantor Milton Nascimento, que causou comoção ao anunciar que está se despedindo dos palcos e levou milhares de pessoas a entrarem na fila por um ingresso da turnê A Última Sessão de Música, será o patrono do Flipoços, em setembro.

Ele não vai estar em Poços de Caldas, mas participará, remotamente, da abertura no dia 3 de setembro, às 19h30, quando haverá, no Teatro Urca, o show Tributo a Milton Nascimento, com Zeibarra e o grupo Bala Desejo.