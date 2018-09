Babel: Circuito cria a coleção ‘Trás-os-mares’ para livros de escritores portugueses contemporâneos

LUSOFONIA

Coleção Trás-os-mares estreia com cinco autores portugueses

A carioca Circuito, que faz parte do coletivo editorial idealizado por Jorge Sallum, apresenta, no final de outubro, na Casa Plana, a coleção Trás-os-mares, dedicada à literatura portuguesa contemporânea. Com curadoria da poeta e ensaísta portuguesa Maria João Cantinho em parceria com o poeta Renato Rezende, editor da Circuito, a série lança, em sua estreia, os romances A Loucura Branca, de Jaime Rocha; Noturno Europeu, de Rui Nunes; Até o Ano Que Vem em Jerusalém, de Maria da Conceição Caleiro; e Adoecer, de Hélia Correia, vencedora do Prêmio Camões (foto), e o livro de contos Éter, de António Cabrita. A memória individual e a memória coletiva, os rumos da civilização, a morte e a História são temas que perpassam as obras.

MERCADO

Uma trégua

Depois de dois períodos de queda, o mercado editorial dá uma respirada. No período que compreendeu a segunda quinzena das férias escolares, a Bienal do Livro, o Dia dos Pais e a volta às aulas, o setor registrou crescimento de 11,45% em vendas e de 8,47% em faturamento. Os dados são Painel das Vendas de Livros no Brasil, da Nielsen/Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel). No acumulado do ano, os resultados são melhores que os de 2017, com aumento de 5,97% em volume e de 9,8% em valor.

*

Apesar disso, comenta-se que esta é a pior crise vivida pelo mercado editorial brasileiro.

DIREITOS

‘Amora’ nos EUA

Amora, premiado livro de Natalia Borges Polesso (foto) em que os contos são protagonizados por lésbicas, teve os direitos vendidos pela Dublinense para a AmazonCrossing – braço editorial da Amazon dedicado a publicar, em inglês, literatura estrangeira. A tradução será lançada em outubro de 2019. Os direitos já tinham sido vendidos para Odelia (América do Sul), Raspabook (Espanha) e Vremea (Romênia).

*

Recortes Para Álbum de Fotografia Sem Gente, o livro de estreia de Natalia, de 2013, ganha nova edição mês que vem pelo selo Não Editora, da casa gaúcha.

NÃO FICÇÃO

A bíblia da garota negra

A Primavera Editorial vai publicar no Brasil Slay in Your Lane – The Black Girl Bible, recente lançamento de Yomi Adegoke e Elizabeth Uviebinené. O livro, previsto para novembro, traz biografias de mulheres negras do Reino Unido que tiveram sucesso nas mais diversas áreas.

FICÇÃO

Mulheres silenciadas

O governo decreta que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia (antes, elas falavam em média 16 mil). Depois, decide que elas não podem mais trabalhar e professores são proibidos de ensinar as meninas a ler e escrever. Contas bancárias são congeladas. Passaportes, confiscados. Esse é o pano de fundo de Vox, distopia da estreante Christina Dalcher, linguista e professora universitária, que a Arqueiro manda para as livrarias em outubro.

*

Uma obra que, espera a editora, vai agradar os leitores de Margaret Atwood e os fãs da série Handmaid’s Tale.