Babel: Chico Buarque é o primeiro autor homenageado da Casa Paratodxs, na Flip

FESTIVAL – 1

Casa Paratodxs homenageia Chico Buarque na Flip

Em seu terceiro ano na Flip, a Casa Paratodxs, que reúne as editoras Nós, Edith, Demônio Negro, Relicário, Dublinense, Kapulana, Macondo e Cepe, terá, pela primeira vez, um autor homenageado: Chico Buarque (o nome da casa, aliás, é inspirado em música dele). A ideia é entremear a programação com leituras de textos dele – e, quem sabe, músicas também. Entre os convidados já confirmados estão Bárbara Paz, Martinho da Vila, Yuri Al’Hanati e Walnice Nogueira Galvão. A casa ficará na Galeria Aécio Sarti.

FESTIVAL – 2

Bastidores do livro

A Casa Paratodxs também vai promover, durante a Flip 2019 (10 a 14/7), um curso sobre os bastidores do livro, com escritores, editores, jornalistas e livreiros. São 30 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail casaparatodosparaty@gmail.com.

FESTIVAL – 3

Casa colaborativa

Duas casas tradicionais também na programação paralela da Flip, a da Libre (Liga Brasileira de Editoras) e a Santa Rita de Cássia, de Cassia Carrenho, estarão juntas este ano. A ideia é discutir iniciativas pró-livro e leitura provenientes de esforço coletivo e pensar novas parcerias.

FESTIVAL – 4

Festa em Minas

A Fliaraxá anuncia na 2.ª, 13, a programação de sua 8.ª edição. Estarão em Araxá, entre 19 e 23/6, nomes como Maria Valéria Rezende, Ana Luisa Escorel, Marina Colasanti, Luiz Ruffato e Valter Hugo Mãe, o homenageado. A organização é de Afonso Borges, idealizador também do Sempre um Papo.

INDEPENDENTE

Parceria latina

Uma seleção de títulos da colombiana Rey Naranja, entre os quais uma série de novelas gráficas com a biografia de escritores latinos (García Márquez, Borges e Juan Rulfo), e da Nomada Ediciones, especializada em livros de artista, passam a ser vendidos na Banca Tatuí e na Sala Tatuí. E com esta parceria firmada na Feira de Bogotá, livros da Lote 42 estarão no acervo da Santo y Seña, livraria da Rey Naranjo.

EVENTO

Onde está Sebastião?

Por falar na Lote 42… Para marcar o lançamento de Um Caso Liquidado: Memórias e Desvarios de Um Poeta Inacabado, inédito do Sebastião Nunes (foto), ela prepara uma série de ações após a abertura da exposição Sebastião Nunes: Delirante Lucidez, na sexta, 24, na UEMG, em Belo Horizonte. Vivendo em Portugal desde o Prêmio Governo de Minas Gerais pelo conjunto da obra, o homenageado não estará lá.

*

Entre essas ações sob o mote Onde Está Sebastião Nunes?, destaque para a distribuição, na abertura, de manifestos – do autor, da Lote 42 e de Gustavo Piqueira, que conceberam a mostra, e da Escola de Design da UEMG. Haverá, ainda palestras, performances, oficinas e exibição de documentários. A ideia é lançar um olhar para seu trânsito por diferentes lugares de atuação artística – ele é poeta, editor e artista gráfico.