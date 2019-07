Babel: Bux Club, um ‘fã-clube de leitores’, estreia com 18 curadores

MERCADO – 1

‘Fã-clube de Leitores’, Bux Club estreia com 18 curadores

Chega ao mercado, na próxima semana, com investimento de R$ 300 mil, o Bux Club, uma plataforma que vai concorrer com os clubes de assinatura, mas que tem a ambição de se tornar um fã-clube de leitores. A estreia será com 18 fãs-clubes, cada um com a curadoria de pessoas da área da cultura que tenham uma relação estreita com a literatura e com a obra indicada. Laerte, Fernanda Takai, Xico Sá, Sidney Gusman, Marcos Mion, Pedro Gabriel e Roberta Martinelli, colunista do Caderno 2, são alguns dos curadores. Segundo Marcelo Duarte, um dos idealizadores, a ideia é ter 9 mil assinantes até o fim do ano e ampliar também o número de curadores. Na caixa vem um livro, um marcador colecionável, encarte sobre a obra e um ‘memo’ (memorabília + mimo) definido pelo próprio curador.

MERCADO – 2

Nova editora

Chega às livrarias no próximo mês o primeiro título da editora Book One, pelo selo Excelsior (nome em homenagem a Stan Lee): a versão em graphic novel (acima) de Tim Hamilton para Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

*

Criada com base “em um novo conceito de produto cultural que mescla conteúdo em diferentes mídias, formatos e tecnologias visando a proporcionar ao leitor uma experiência completa envolvendo os diferentes sentidos”, ela vai publicar, ainda, além de HQs, obras licenciadas da Marvel, ficção científica, RPG, mangás e fantasia.

AUDIOLIVRO

Primeiros números

Lançada pela Intrínseca, Record, Sextante e Bronze Ventures no dia 14 de junho, a plataforma de audiolivros Auti Books revela suas primeiras estatísticas: 63% dos usuários são homens, 72% acessam pelo smartphone (26,9 % pelo computador e 1,4% por tablets), 78% utilizam o Android e 42% têm entre 25 e 34 anos.

FEIRA – 1

Caminhos alternativos

A Lote 42 vai fazer a produção da Feira Compasso, que será realizada durante a 20.ª Bienal de Arquitetura, no dia 21 de setembro, no prédio do Instituto dos Arquitetos do Brasil, na Bento Freitas. O evento será voltado a publicações de arquitetura, urbanismo e design.

*

Além de editoras, livrarias e coletivos, a Compasso terá uma programação de debates.

*

Até 2017, funcionava ali perto a Bookstore, uma livraria especializada nos livros que estarão à venda na feira. Hoje, o espaço abriga uma filial do restaurante Z-Deli, de sanduíches.

FEIRA – 2

Para os pequenos

A Biblioteca Monteiro Lobato será palco, no dia 31 de agosto, um sábado, da primeira edição do Festival Cobogó do Livro Infantil. Com programação gratuita, das 10h às 17h, o dia será dedicado ao encontro da criança com o livro infantil a partir de espetáculos, palestras e sessão de autógrafos, sempre tendo o livro e a leitura como foco central. A organização é do Instituto Cobogó Cultural.

*

O festival vai priorizar autores e editoras paulistas, numa homenagem à produção local. Luiz Eduardo Anelli (Prêmio Jabuti) e Celina Bodenmuller são alguns dos confirmados.