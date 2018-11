Babel: Biografia de Monteiro Lobato para crianças chega às livrarias em fevereiro

INFANTOJUVENIL

Monteiro Lobato renasce em biografia para jovens leitores

Em 2019, as livrarias estarão repletas de novas edições da obra de Monteiro Lobato (1882-1948). Isso porque o criador de alguns dos mais emblemáticos personagens da literatura brasileira entra em domínio público. Tem editora esperando para ver o que será lançado para decidir se entra nessa seara – talvez por não saber como contextualizar o autor. Um dos destaques entre os lançamentos, em fevereiro, será Reinações de Monteiro Lobato: Uma Biografia. Escrito em primeira pessoa por Lilia Schwarcz e Marisa Lajolo, como se o próprio escritor contasse sua história, o livro não foge às polêmicas, fala de Anita Malfatti e das questões de racismo. Traz imagens da época, num trabalho de iconografia de Vladimir Sacchetta, e notas para justamente dar esse contexto às crianças.

INFANTIL

Leitor em formação

Palavra-Chave, de Selma Maria com ilustrações de Nina Anderson, está sendo lançado pela Editora do Brasil para o Dia da Alfabetização, celebrado em 14 de novembro. Trata-se de um livro interativo, inspirado no jogo da forca e protagonizado por passarinhos que comem letras. Ao preencher as lacunas, o leitor vai conhecendo a história.

JUVENIL

Desvendando Camões

Também interativo, mas para leitores um pouco mais crescidos, O Código de Camões vem com decodificador de pistas e é uma das apostas da Estrela para o Natal. Criado por Beto Junqueyra, o livro é uma aventura de adolescentes ao redor do mundo de língua portuguesa em busca de um tesouro escondido por Camões – as pistas para encontrá-lo estão em Os Lusíadas.

CLUBE

Em promoção

Entre os dias 18 e 25, quem assinar o Clube Leitura vai ganhar desconto de 20% e não precisará pagar frete. Vale para os planos Adulto (um livro), Família (um título adulto e um infantojuvenil) e Kids & Teens Turma da Mônica. Aliás, os assinantes deste último estão recebendo, este mês, Turma da Mônica Jovem – Os Três Mosqueteiros.

NEGÓCIO

Maus hábitos, etc.

Para 2019, a Alta Books prevê o lançamento de títulos como Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones, de James Clear; Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup, de John Carreyrou; e The Next Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth, de Thomas J. Stanley.

*

Além disso, alguns autores que faziam parte do catálogo da HSM estão migrando para o da Alta Books. Entre eles, Jim Collins, Peter Diamands, Walter Longo e Salim Ismail.

AUDIOVISUAL

Fantasia carioca

Deuses Caídos, romance de estreia de Gabriel Tennyson publicado pela Suma, teve seus direitos audiovisuais vendidos para a produtora A Fábrica. É a história de um padre com poderes sobrenaturais que, com ajuda de uma policial, tem de desvendar crimes ligados a um serial killer que diz ser Deus.

ROMANCE

‘A Sucessora’

Fora de catálogo desde 1996, o romance A Sucessora, lançado em 1934 por Carolina Nabuco (1890-1981) e que virou novela de Manoel Carlos em 1978, volta às livrarias em dezembro pela Instante. O prefácio da nova edição é assinado por Mauro Alencar.