Babel: Biografia de J.R.R. Tolkien volta às livrarias em agosto

NÃO FICÇÃO

Biografia de J.R.R. Tolkien volta às livrarias em agosto

Atendendo a pedidos dos fãs do escritor J.R.R. Tolkien (1892-1973), que fizeram um abaixo-assinado endereçado à HarperCollins Brasil, chega às livrarias, em agosto, J.R.R. Tolkien: Uma Biografia. O livro de Humphrey Carpenter, de 1977, autorizado pelo autor e por sua família, havia sido publicado pela Martins Fontes nos anos 1990 e estava esgotado – há um exemplar na Estante Virtual por R$ 500. O volume terá acabamento especial, em capa dura e tecido. E a HarperCollins, editora de Tolkien desde março, também prepara edição numerada, que virá com uma caixa de madeira. Há outra biografia do autor nas livrarias: O Senhor da Fantasia, de Michael White, pela Darkside.

REEDIÇÃO

Romance abolicionista

Também em agosto, a Carambaia lança Cabana do Pai Tomás (1852), um grande best-seller de Harriet Beecher Stowe. A edição, de 704 páginas, conta com um dossiê do historiador Danilo José Zioni Ferretti sobre a recepção da obra.

BIOGRAFIA

A vida do astronauta

A Intrínseca lança, no fim do ano, First Man: The Life of Neil A. Armstrong, biografia do lendário astronauta escrita por James R. Hansen. O livro ganhará uma versão cinematográfica, dirigida por Damien Chazelle e protagonizada por Ryan Gosling.

ROMANCE

Estreia literária

Wagner Schwartz (acima), artista que esteve no centro de uma polêmica ao fazer uma performance nu no MAM, La Bête, estreia na literatura em julho. Nunca Juntos Mas ao Mesmo Tempo será lançado pela Nós, em edição bilíngue, na Flip.

NEUROCIÊNCIA

Pensamento elástico

Autor de O Andar do Bêbado, Leonard Mlodinow lança, em setembro, pela Zahar, Elástico. O livro apresenta um olhar inovador no campo da neurociência sobre o ‘pensamento elástico’ ao examinar a trajetória de Mary Shelley, Miles Davis e dos inventores do Pokémon Go.

+++ Prêmio Jabuti não terá curador, depois de demissão de Luiz Armando Bagolin

Quadrinho pornográfico

Em julho, a Noir lança O Deus da Sacanagem – A Vida e o Tempo de Carlos Zéfiro, de Gonçalo Junior. Em 400 páginas, ele narra a trajetória de Alcides Caminha, o maior pornógrafo brasileiro, que fez, entre os anos 1940 e 1980, os chamados ‘Catecismos’, revistinhas em quadrinhos de bolso com histórias pornográficas.

INFANTIL

Vida no fundo do mar

Se os Tubarões Fossem Homens, de Brecht, ganha edição pela Olho de Vidro em agosto com ilustração (acima) de Nelson Cruz, apresentação de Denise Fraga e posfácio de Nelson de Oliveira.