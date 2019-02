Babel: Biografia de Anne Frank para crianças chega ao Brasil em junho

INFANTIL

Biografia de Anne Frank para crianças chega ao Brasil em junho

Todos os anos, a Casa de Anne Frank, um dos museus mais populares de Amsterdã, recebe cerca de 1,3 milhão de curiosos visitantes. As perguntas levadas pelos meninos e meninas sobre a história da garota judia que morou naquele prédio antes de morrer no campo de concentração foram o ponto de partida de Tudo Sobre Anne. O livro, que está na programação de lançamentos da Companhia das Letrinhas de junho, se apoia em mais de 100 fotografias, ilustrações de Huck Scarry e textos para ajudar a contar a trajetória de Anne Frank (1929-1945). Menno Metselaar e Piet van Ledden assinam a obra biográfica, cuja narrativa é entrecortada por informações históricas sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, dando o contexto da época. O livro é indicado para a faixa etária dos 9 aos 11 anos.

FICÇÃO

Sensível e inusitado

Querido entre alguns dos escritores contemporâneos mais festejados, como Thomas Pynchon e David Foster Wallace, o americano Donald Barthelme (1931-1989) terá o livro Quarenta Contos lançado ainda neste semestre pela Rocco. Ele foi descoberto nos anos 1960 nas páginas da The New Yorker, de onde boa parte dos textos deste volume foi retirada.

São contos que vão de Paul Klee a Goethe, do casamento ao divórcio.

Barthelme é autor, também, de O Pai Morto, livro de 1975 publicado pela primeira vez no Brasil em 2015. O escritor Daniel Pellizzari é o responsável pela tradução dos dois títulos.

DIGITAL

Novos direitos

Entram em pré-venda este mês os primeiros e-books de Cecília Meireles, Manuel Bandeira e Orígenes Lessa – trio de peso da Global até então disponível só em versões impressas. Os primeiros títulos dela serão Solombra, Viagem, Amor em Leonoreta, Doze Noturnos da Holanda, Espectros, Ilusões do mundo, O Aeronauta, Romanceiro da Inconfidência e Vaga Música. De Bandeira, A Aranha e Outros Bichos, Berimbau e Outros Poemas, A Cinza das Horas, Itinerário de Pasárgada, Libertinagem e Lira dos Cinquent’anos. E de Orígenes Lessa, Um Rosto Perdido, João Simões Continua, O Índio Cor-de-Rosa, Omelete em Bombaim e Rua do Sol.

MERCADO

Sem as grandes livrarias

A Martins Fontes – Selo Martins, que deixou de fornecer para a Cultura e Saraiva, ambas em recuperação judicial, registrou crescimento de 700% nas vendas em seu site em janeiro (comparando com o mesmo período de 2018). A meta, agora, é fechar o ano faturando com seu e-commerce o mesmo que ganharia com as vendas nas duas redes.

JUVENIL

Lembrar e esquecer

A Valentina lança, em março, A Impossível Faca da Memória, livro de Laurie Halse inspirado em sua própria história. O romance fala sobre a relação de uma garota e seu pai viúvo e ex-combatente atormentado pelos fantasmas da Guerra do Iraque.

OFICINA

Aprender a escrever

Para quem quer ser escritor, uma dica é o livro Escrever Ficção, que Luiz Antonio de Assis Brasil lança pela Companhia das Letras em março. A outra, que não exclui a primeira, são as oficinas que estão começando em SP.