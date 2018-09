Babel: Autêntica cria clube de assinatura de livros de negócios

Autêntica cria clube de assinatura de livros de negócios

A Autêntica anuncia na próxima semana a criação de um serviço de assinatura voltado para livros de negócios: o Autêntica Clube. Serão dois modelos de assinatura mensais, ambos com frete grátis para todo o Brasil. O Kit Executivo (R$ 58,90) vai mandar para o assinante, mensalmente, um livro do catálogo do selo Autêntica Business e folheto com informações e curiosidades sobre o livro, além de garantir acesso a uma área exclusiva, com outros conteúdos, e uma vaga no webinar ao vivo do livro recebido. Já o Kit Lançamento (R$ 74,90) inclui isso tudo, mas o livro enviado será escolhido pela editora entre seus títulos mais novos – lançados até 90 dias antes do envio. Essa é uma das novidades da editora mineira que ao longo dos últimos 20 anos se tornou referência na publicação de obras acadêmicas e clássicas e que, mais recentemente, com Paula Pimenta, autora de títulos juvenis, experimentou o gostinho de estar, também, nas listas de livros mais vendidos.

MERCADO

Clássicos no horizonte

A crise que afeta o setor não atingiu tão fortemente a Autêntica, que deve fechar 2018 faturando o mesmo que em 2017 – e publicando 26% menos –, conta Rejane Dias, fundadora do grupo. Ocupando a 20.ª posição no ranking das editoras que mais vendem, ela vai intensificar o lançamento de clássicos no ano que vem. E a ideia é produzir mais caixas especiais para essas edições.

No prelo, estão seus primeiros russos: Crime e Castigo e Contos Russos. E ainda, entre outros, Fausto, de Goethe, O Príncipe, de Maquiavel, e a caixa Virgiliana, com Eneida, Bucólicas, Geórgicas, Apendix e Centões – os dois últimos na primeira tradução integral para o português.

NÃO FICÇÃO

O método cartesiano

A Editora Unesp lança, em outubro, edição comentada da tradução para o português do Discurso do Método e dos três ensaios (A Dióptrica, Os Meteoros e A Geometria) que originalmente acompanhavam a obra publicada pelo filósofo francês René Descartes em 1637. O projeto envolveu seis tradutores.

INTERNET

Podcast semanal

A Carambaia estreia, na semana que vem, o podcast Narrativas. A ideia é reunir jornalistas, escritores, designers e editores de outras casas para conversas sobre o mundo literário. Na estreia, o papo com Ana Lima Cecilio, Fabiano Curi e Graziella Beting será sobre a própria editora.

PRÊMIO

Personalidade literária

Aos 92, o poeta Thiago de Mello recebe o título de Personalidade Literária na premiação do Jabuti, em 8 de novembro.

REEDIÇÃO

18 anos depois

A Globo está lançando nova edição de A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, de Maria José Silveira. A obra narra a história das mulheres que formaram a grande família que vem habitando o Brasil desde a colonização. Para esta edição, a autora incluiu um capítulo com nova personagem.

MATERNIDADE

Entre a vida e a morte

Sai em novembro, pela Belas Letras, 71 Leões, em que Lau Patrón conta sobre o drama vivido com o filho João Vicente – com um ano e meio, ele sofreu uma crise repentina que se revelou uma síndrome rara.

CAMPANHA

Mulheres reais

A Primavera Editorial reúne 10 mulheres hoje para um ensaio/entrevista com a fotógrafa Melissa Haidar. O material será usado na divulgação de Meu Corpo, Minhas Medidas, da gordoativista americana Virgie Tovar.