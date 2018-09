Babel: Às vésperas das eleições, livros tentam entender o momento

POLÍTICA

Às vésperas das eleições, livros tentam entender o momento

As livrarias estão recebendo uma grande diversidade de livros que tentam compreender e explicar o momento pelo qual o Brasil passa. Dois dos lançamentos são Presidencialismo de Coalizão (Companhia das Letras), de Sérgio Abranches, e Você Foi Enganado – Mentiras, Exageros e Contradições dos Últimos Presidentes do Brasil (Intrínseca), de Chico Otavio e Cristina Tardáguila. E está no prelo da Boitempo, com lançamento até as eleições, O Ódio Como Política. Organizado por Esther Solano, socióloga e professora de relações internacionais, o livro traz ensaios curtos de especialistas em várias áreas sobre temas como direita e esquerda, o papel da internet nas eleições, pautas feministas e o direito LGBT. O escritor Ferrez também assina um dos ensaios da obra que traz ilustrações de Laerte, Luis Gê e Gilberto Maringoni.

FILOSOFIA

Intraduzíveis – 1

Na programação de lançamento da Autêntica para o mês que vem, está a tradução e a adaptação do Vocabulário Europeu das Filosofias, publicado sob a direção de Barbara Cassin, em 2004, e com o subtítulo de Dicionário dos Intraduzíveis. Com organização de Luisa Buarque e Fernando Santoro, o livro é um vocabulário das filosofias para tradutores de diversas línguas e uma obra de referência para estudiosos interessados nas questões da filosofia em geral. A obra também apresenta os pontos de variação e incompletude onde os termos e expressões podem gerar equívocos de uma língua a outra.

IDIOMA

Intraduzíveis – 2

A WMF Martins Fontes vai publicar Lost in Translation. Nele, Ella Frances Sanders coletou e ilustrou palavras de diferentes idiomas que não possuem tradução livre para outras línguas, como saudade e tretar – não do verbo tretar, tão na moda, mas a palavra que os suecos usam para pedir um chorinho de café.

ROMANCE

História e ficção

Vencedor do Prêmio Sesc com Última Hora, que está na final do Prêmio São Paulo, José Almeida Junior lança O Homem que Odiava Machado de Assis pela Faro, em 2019. É a história de Pedro Junqueira, que, após a morte da mãe, vai morar com uma tia e se envolve em desavenças com um agregado chamado Joaquim Maria Machado de Assis.

TELA

Embaixo da terra

Também finalista do Prêmio São Paulo, Assim na Terra Como Embaixo Da Terra, de Ana Paula Maia, vai virar série de TV ou longa pela Coiote.

ENSAIO

Política e performance

Será lançado no dia 3, na livraria da Alameda, pela Oficina de Raquel, Sem título – Uma Performance Contra Sérgio Moro.

*

Trata-se de um ensaio em que Ricardo Lísias, autor de Divórcio e Diário da Cadeia (assinado por Eduardo Cunha, pseudônimo), analisa o desenvolvimento da Operação Lava Jato e discute as liminares concedidas pelo desembargador Rogério Favreto. Faz isso tudo tendo como base a arte contemporânea.

*

O autor analisa, ainda, acontecimentos recentes da sociedade brasileira para compreender suas razões e contextualizá-los.