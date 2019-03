Babel: Aplicativo resume livros e promete leitura em 15 minutos

DIGITAL

Aplicativo resume livros e promete leitura em 15 minutos

Com investimento suíço, um novo aplicativo que apresenta livros de não ficção em resumos chega ao País. O Esens tem, segundo a empresa, 100 ‘livros’ em catálogo – entre eles, Homo Deus – Uma Breve História do Amanhã, de Yuval Noah Harari, que pode ser ouvido em 26 minutos (o livro tem 448 páginas). A média de tempo é 15 minutos e os resumos, garante a russo-suíça Elizaveta Uvarova, CEO e idealizadora, são artesanais e não ultrapassam 10% da obra, afastando problemas com direitos autorais. A monetização é com assinatura e com comissão de venda – quem quiser ler o livro todo é direcionado para a Amazon. “Provocamos a vontade de ler mais e funcionamos como uma pré-venda para os autores”, diz Elizaveta. “Mas o que queremos é que as pessoas leiam um livro por dia, que aprendam uma coisa nova por dia”, completa.

FICÇÃO – 1

Giffin na Arqueiro

A Arqueiro vai lançar dois livros inéditos da escritora americana Emily Giffin – autora até então publicada aqui pela Novo Conceito e, antes, pela Nova Fronteira (O Noivo da Minha Melhor Amiga, que virou filme). O primeiro deles, previsto para abril e com uma tiragem inicial de 12 mil exemplares, é Tudo Que a Gente Sempre Quis. O livro saiu nos Estados Unidos no ano passado e fala sobre diferenças, bullying, feminismo, família e lealdade. Detalhe: uma das personagens é filha de uma brasileira. O segundo lançamento será em 2020 e a ideia da editora é ter todos os títulos mais antigos da autora em catálogo.

FICÇÃO – 2

Nova fase

Por falar na Novo Conceito, a editora de Ribeirão Preto que já teve fortes nomes da ficção comercial (Nicholas Sparks, etc.) e passou por tempos difíceis, está tentando uma retomada com a ajuda principalmente de autores brasileiros. Ela acaba de lançar Nas Montanhas do Marrocos, da advogada Luisa Bérard; e prepara O Farol e a Tempestade, de Rômulo Felippe.

Rômulo é o autor de O Monge Guerreiro, eleito o melhor livro de fantasia de 2017 pelo grupo Reino dos Livros, que tem 60 mil seguidores. O Farol… é seu primeiro ‘romance romântico’.

EVENTO

Os convidados de Ivana

Projeto de Ivana Arruda Leite que completa cinco anos, o Cozinha Doidivana abre 2019 com Ricardo Aleixo (dia 31) e recebe ainda, no Sesc Ipiranga, Daniel Munduruku (28/4), Fabiana Cozza (25/5) e Rodrigo Lacerda (30/6). Ela cozinha enquanto conversam sobre literatura.

NÃO FICÇÃO – 1

Corpo e mente

A Quintal lança, em abril, dois livros sobre feminismo, alimentação e corpo: Não Sou Exposição, da nutricionista e youtuber curitibana Paola Altheia, e Fominismo, da jornalista francesa Nora Bouazzouni.

NÃO FICÇÃO – 2

De Sartre a Stalin

A Kalinka acaba de assinar contrato com o escritor e crítico russo Víktor Eroféiev (acima) para publicação de dois livros. Encontrar o Homem Dentro do Homem: Dostoievski e o Existencialismo, com ensaios dele sobre Dostoievski, Sartre e Camus, será traduzido por Marina Darmaros. Já O Bom Stalin, de memórias, será traduzido por Moissei Mountian.