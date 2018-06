Babel: Alessandra Ruiz deixa Sextante e abre agência literária

MERCADO

Alessandra Ruiz deixa editora Sextante e abre agência literária

Com 25 anos de experiência no mercado editorial e passagens pela Alaúde, Gente, Grupo Autêntica e Sextante, Alessandra Ruiz dá início a um novo projeto: a Authoria Agência Literária & Stúdio. Ela, que deixou a Sextante em abril para ter seu próprio negócio, vai representar exclusivamente autores brasileiros, fazendo um trabalho completo de representação – contato com editoras, apoio à escrita, publicação em outros países, venda de direitos subsidiários e participação em eventos. A Authoria já começa com 20 clientes, como a musa teen Thalita Rebouças, Fred Elboni, dr. Alberto Gonzalez, Murilo Gun, Rosana Hermann, Gil Giardelli, Fabio Teruel e Rossandro Klinjey. A agência também vai organizar cursos, eventos de pitching, retiros de escrita e workshops para autores.

CINEMA

Romance adaptado

Filme de Paulo Nascimento baseado em romance de Tailor Diniz, A Superfície da Sombra tem pré-estreia no dia 23, no Espaço Itaú do Shopping Frei Caneca, e entra em circuito dia 31.

MERCADO

Direitos e livros

A participação nas feiras de Bolonha, Buenos Aires, Londres e Bogotá rendeu às editoras do projeto Brazilian Publishers, da Câmara Brasileira do Livro e Apex, um total de US$ 483 mil em vendas de direitos e exportação de títulos físicos. A Feira do Livro Infantil de Bolonha foi a melhor, com US$ 185 mil. As outras renderem cerca de US$ 100 mil cada uma.

NÃO FICÇÃO – 1

Respostas breves

Brief Answers to the Big Questions, último livro de Stephen Hawking, sairá em inglês em outubro. A Intrínseca pretende publicá-lo aqui até o fim do ano.

NÃO FICÇÃO – 2

Salvando a esperança

Novo livro preferido de Bill Gates, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, de Steven Pinker, sai pela Companhia das Letras em agosto. O cientista cognitivo volta na história para mostrar que o mundo não está tão ruim quanto sentimos e que se não nos desesperarmos podemos superar problemas.

INFANTIL

Propósito de vida

A Sextante lança, em junho, o infantil Fitá: Qual o Seu Pedido do Coração?, da atriz e voluntária do movimento Awaken Love Karla Tenório e da escritora Padimini. As ilustrações (acima) são de Duda Coutinho e a obra é dedicada a Sri Prem Baba.

PARENTING

Manual básico para pais

Livro de cabeceira do príncipe William e, logo, best-seller no Reino Unido, Pai de Elite: Treinamento Básico, de Neil Sinclair, chega às livrarias em junho pela Belas Letras.

FICÇÃO

Angústia e sexo

Tão Fútil e de Tão Mínima Importância (Garamond), livro de Tiago Franco, professor de psiquiatria e psicologia médica da UFRJ que venceu o Prêmio Rio de Literatura 2016 na categoria Novo Autor Fluminense, será lançado dia 7, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio, com palestra de José Castello sobre o tema Quem de fato escreve quando eu escrevo?

*

O protagonista F. é um anti-herói que manifesta sua angústia existencial em obsessão por sexo e a psicanálise é o fio condutor da narrativa.