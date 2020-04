Babel: Alameda faz aniversário sem festa, mas com livro comemorativo

A Alameda faz 16 anos este mês. Haroldo Ceravollo e Joana Monteleone queriam uma grande festa com samba e forró para celebrar a data e os 600 livros publicados. Como não dá para reunir os amigos por causa da quarentena, o negócio foi fazer mais um livro – um especial, reunindo textos de 10 escritores que ajudaram a construir a editora.

*

São eles: Paloma Franca Amorim, Vera Moll, Luiz Kignel, Márcia Denser, Evanilton Gonçalves, Felipe Cruz, Luana Chnaidermann, Marana Borges e Marcelo Godoy, repórter do ‘Estado’ vencedor do Jabuti de Livro do Ano com A Casa da Vovó: Uma biografia do DOI-Codi (1969-1991), O Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar.

*

O tema não poderia ser outro, e o livro vai se chamar ‘Histórias da Pandemia’. O lançamento será dia 24, com distribuição gratuita da versão digital.